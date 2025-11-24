Войти
Казахстан приостановил участие в ДОВСЕ

300
0
0
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение приостановить участие страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Ранее из ДОВСЕ вышли Россия и Белоруссия.

Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан в ноябре 1990 года в Париже представителями шестнадцати стран НАТО и шести стран Организации Варшавского договора. Договор вступил в силу в 1992-м году, а в 1999-м его адаптировали. Согласно положениям ДОВСЕ накладывались существенные ограничения на количество обычных вооружений и военной техники в вооруженных силах подписавших его стран. В частности, ограничения действовали в отношении пяти категорий вооружений – танков, БМП, артиллерийских систем, ударной и боевой авиации.

В 2007 году в связи с невыполнением его условий рядом стран альянса и отказом присоединиться к нему Прибалтики Россия приняла решение о приостановке своего участия в этом договоре. В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ о денонсации договора, после чего страны НАТО также объявили о приостановке своего участия в ДОВСЕ. Помимо прочих из ДОВСЕ вышли Украина и Молдавия.

Между тем власти Казахстана участвуют в откровенно антироссийских проектах ЕС в сфере логистики. 19 ноября в Европарламенте прошел круглый стол «Укрепление взаимосвязанности ЕС и Казахстана: перспективы и стратегический потенциал Срединного коридора». В ходе мероприятия обсуждалась растущая значимость Транскаспийского маршрута для укрепления стратегической автономии и диверсификации торговли Европы. В настоящее время Казахстан является ключевым партнером ЕС в регионе благодаря Соглашению о расширенном партнерстве, охватывающему 29 областей сотрудничества, включая энергетику, транспорт и «зеленую» экономику.

  В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Казахстан
Молдавия
Польша
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
ДОВСЕ
Евросоюз
