ВС Бельгии закупят перехватчики BLAZE латвийской Origin Robotics

ЦАМТО, 21 ноября. Латвийская компания Origin Robotics сообщила, что Минобороны Бельгии выбрало разработанный ею перехватчик BLAZE с искусственным интеллектом для интеграции в состав пакета мер по борьбе с БЛА стоимостью 50 млн. евро.

Этот пакет одобрен для улучшения возможностей по обнаружению, сопровождению и нейтрализации беспилотных летательных аппаратов противника. Origin Robotics рассчитывает, что получение заказа от ВС Бельгии будет способствовать росту интереса к ее системе в Европе.

Решение связано с наблюдаемым в Западной Европе активным "вторжением" БЛА в воздушное пространство над аэропортами, военными объектами и важными объектами инфраструктуры. В последнее время Бельгия опиралась на поддержку Германии и Великобритании, чтобы компенсировать ограниченные ресурсы для борьбы с БЛА.

Пакет мер на краткосрочную перспективу призван быстро стабилизировать ситуацию до момента, пока Министерство обороны разработает долгосрочный план. Планы реализации программы стоимостью 500 млн. евро, направленной на устойчивое усиление потенциала борьбы с БЛА, подтвердил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

Система BLAZE является портативной, быстроразвертываемой и может применяться в районах ведения боевых действий. Представленный на рынке в мае 2025 комплекс предназначен для борьбы со скоростными воздушными угрозами, включая БЛА и барражирующие боеприпасы. Система использует средства радиолокационного обнаружения, технологию компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта.

Перехват угроз осуществляется по целеуказанию от РЛС с использованием оснащенного осколочной боевой частью БЛА вертикального взлета и посадки. BLAZE обнаруживает цели с помощью ЭО/ИК блока, а искусственный интеллект предлагает оператору выбор, какую из них атаковать. Подрыв БЧ осуществляется с одобрения оператора. При отказе от атаки возможны возвращение БЛА на базу либо самоликвидация. Как заявлено, BLAZE позволяет эффективно поражать объекты, летящие со скоростью до 220 км/ч.

По заявлению главного исполнительного директора латвийской компании Агриса Кипурса, Origin Robotics может производить БЛА в 10 раз дешевле, чем активно применяемые в настоящее время барражирующие боеприпасы "Шахед". Как сообщает компания, BLAZE способен перехватывать все боеприпасы линейки "Шахед", за исключением турбореактивного "Шахед-238", скорость которого составляет 600 км/ч.

В ходе состоявшегося в начале ноября посещения представителями СМИ предприятия Origin Robotics в Риге А.Кипурс заявил, что начиная с декабря предприятие приступает к серийному производству БЛА BLAZE с планируемыми темпами несколько тысяч в год и также рассчитывает увеличить поставки ударных БЛА BEAK. По его словам, BLAZE продается во всех трех странах Балтии.

Компания также подтвердила, что ранее разработанный БЛА-квадрокоптер BEAK, предназначенный для нанесения ударов по наземным целям с использованием малоразмерных боеприпасов, уже применяется вооруженными силами Латвии и Украины. Аппараты также заказаны ВС Нидерландов и Швеции.