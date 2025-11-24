Войти
Военное обозрение

ИЭМЗ «Купол» показал в Дубае экспортный ЗРК «Тор-Э2»

296
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow – это одна из крупнейших мировых выставочных площадок, где определяются новейшие тренды авиакосмической и оборонной отраслей среди технологически развитых государств планеты.

Традиционно, «Рособоронэкспорт» представляет единую российскую экспозицию на Dubai Airshow 2025, которая проходит с 17 по 21 ноября в крупнейшем мегаполисе Объединенных Арабских Эмиратов.

В этом Россия представляет в Дубае более 850 образцов российской продукции и высокоинтеллектуальных систем, «способных кардинально повысить обороноспособность наших партнеров», подчеркнул глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Сегодня наблюдается большой интерес мировой военно-политической аудитории к современным системам и комплексам ПВО-ПРО. Это направление вооружений является приоритетными для стран Ближнего Востока и Глобального Юга.

Россия активно работает на этом рынке, и взаимодействует по данному направлению с десятками государств мира. Поэтому «Рособоронэкспорт» максимально использует такую возможность, как Dubai Airshow, в качестве широко разрекламированной площадки для продвижения собственных интересов.

Источник изображения: topwar.ru

В этом году важное место в российской экспозиции заняли современные комплексы противовоздушной обороны малой, средней и большой дальности для войсковой и объектовой ПВО.

Так, Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») продемонстрировал ЗРК «Тор-Э2» - экспортный вариант зенитного ракетного комплекса малой дальности «Тор-М2».

Представленный в Дубае комплекс является экспортной модификацией новейшего поколения «Торов», сочетающей все достоинства линейки этих известных на весь мир боевых машин.

Также в российской экспозиции представлены варианты «Торов» на гусеничном и на колесном шасси, а также - модульный вариант «Тор-М2КМ», который может устанавливаться на любую платформу по выбору заказчика ЗРК в зависимости от специфики театра военных действий. Такое разнообразие позволяет российским партнерам выбрать оптимальную версию комплекса.

Тем более, что зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» имеют целый ряд уникальных тактико-технических характеристик, испытанных и подтверждённых в зонах боевых действий.

Ключевые преимущества «Тора»: быстрое развертывание - до 3 минут, высокий уровень мобильности в сложной наземной обстановке, возможность ведения огня в ходе движения, автономность боевой машины.

У нового поколения «Торов» за самое короткое время накоплен уникальный боевой опыт: ранее эти ЗРК «успели повоевать» в Сирийской Арабской Республике, а с февраля 2022 года - «работают» на Донбассе, где прикрывают сухопутные соединения российских группировок войск в ходе специальной военной операции.

Источник изображения: topwar.ru

За три с половиной года интенсивных противовоздушных боев расчеты «Торов» поразили десятки тысяч воздушных целей, прикрывая, в том числе, мирные районы новых и приграничных регионов России.

В ходе деловой программы российская делегация проведет встречи и переговоры с представителями вооруженных сил стран Ближнего Востока, Азии и Северной Африки, о поставках российской продукции и налаживании технологического сотрудничества.

В оборонном холдинге «Алмаз-Антей» говорят о повышенном интересе к новому поколению боевых «Торов» со стороны потенциальных заказчиков и гостей форума Dubai Airshow-2025.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Сирия
Продукция
Tор-М2
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Проекты
Тор ЗРК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:54
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 24.11 04:56
  • 11580
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.11 03:20
  • 10
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 18:03
  • 1
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 23.11 16:20
  • 1540
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.
  • 22.11 21:12
  • 185
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 22.11 18:26
  • 18
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 22.11 15:44
  • 0
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 22.11 14:56
  • 2
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 22.11 04:50
  • 0
Комментарий к "Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?"
  • 21.11 18:47
  • 1
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300