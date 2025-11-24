ИЭМЗ «Купол» показал в Дубае экспортный ЗРК «Тор-Э2»

Источник изображения: topwar.ru

Международная авиационно-космическая выставка Dubai Airshow – это одна из крупнейших мировых выставочных площадок, где определяются новейшие тренды авиакосмической и оборонной отраслей среди технологически развитых государств планеты.

Традиционно, «Рособоронэкспорт» представляет единую российскую экспозицию на Dubai Airshow 2025, которая проходит с 17 по 21 ноября в крупнейшем мегаполисе Объединенных Арабских Эмиратов.

В этом Россия представляет в Дубае более 850 образцов российской продукции и высокоинтеллектуальных систем, «способных кардинально повысить обороноспособность наших партнеров», подчеркнул глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Сегодня наблюдается большой интерес мировой военно-политической аудитории к современным системам и комплексам ПВО-ПРО. Это направление вооружений является приоритетными для стран Ближнего Востока и Глобального Юга.

Россия активно работает на этом рынке, и взаимодействует по данному направлению с десятками государств мира. Поэтому «Рособоронэкспорт» максимально использует такую возможность, как Dubai Airshow, в качестве широко разрекламированной площадки для продвижения собственных интересов.

Источник изображения: topwar.ru

В этом году важное место в российской экспозиции заняли современные комплексы противовоздушной обороны малой, средней и большой дальности для войсковой и объектовой ПВО.

Так, Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав Концерна ВКО «Алмаз-Антей») продемонстрировал ЗРК «Тор-Э2» - экспортный вариант зенитного ракетного комплекса малой дальности «Тор-М2».

Представленный в Дубае комплекс является экспортной модификацией новейшего поколения «Торов», сочетающей все достоинства линейки этих известных на весь мир боевых машин.

Также в российской экспозиции представлены варианты «Торов» на гусеничном и на колесном шасси, а также - модульный вариант «Тор-М2КМ», который может устанавливаться на любую платформу по выбору заказчика ЗРК в зависимости от специфики театра военных действий. Такое разнообразие позволяет российским партнерам выбрать оптимальную версию комплекса.

Тем более, что зенитные ракетные комплексы «Тор-М2» имеют целый ряд уникальных тактико-технических характеристик, испытанных и подтверждённых в зонах боевых действий.

Ключевые преимущества «Тора»: быстрое развертывание - до 3 минут, высокий уровень мобильности в сложной наземной обстановке, возможность ведения огня в ходе движения, автономность боевой машины.

У нового поколения «Торов» за самое короткое время накоплен уникальный боевой опыт: ранее эти ЗРК «успели повоевать» в Сирийской Арабской Республике, а с февраля 2022 года - «работают» на Донбассе, где прикрывают сухопутные соединения российских группировок войск в ходе специальной военной операции.

Источник изображения: topwar.ru

За три с половиной года интенсивных противовоздушных боев расчеты «Торов» поразили десятки тысяч воздушных целей, прикрывая, в том числе, мирные районы новых и приграничных регионов России.

В ходе деловой программы российская делегация проведет встречи и переговоры с представителями вооруженных сил стран Ближнего Востока, Азии и Северной Африки, о поставках российской продукции и налаживании технологического сотрудничества.

В оборонном холдинге «Алмаз-Антей» говорят о повышенном интересе к новому поколению боевых «Торов» со стороны потенциальных заказчиков и гостей форума Dubai Airshow-2025.