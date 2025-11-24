Украина получила мобильный комплекс ПВО ближнего действия Terrahawk Paladin

ЦАМТО, 21 ноября. Британская компания MSI-Defence Systems приступила к поставкам ВС Украины мобильных комплексов ПВО ближнего действия Terrahawk Paladin, предназначенных, в первую очередь, для противодействия БЛА.

Первая зенитная установка Terrahawk Paladin британского производства была замечена на вооружении 156-го зенитного ракетного полка. Система установлена на шасси MAN HX с колесной формулой 8х8.

Напомним, что о выделении пакета поддержки за счет средств Международного фонда Украины (IFU) было объявлено на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины в 2023 году. Среди прочего, в пакет поставки средств противовоздушной обороны общей стоимостью более 70 млн. фунтов стерлингов был включен разработанный компанией MSI-Defence Systems мобильный комплекс Terrahawk Paladin.

Справочно:

Система Terrahawk Paladin размещена на съемной платформе типа DROPS (Demountable Rack Offload and Pickup), не зависит от шасси, может перевозиться на любом обладающем необходимым пространством и грузоподъемностью транспортном средстве и разворачиваться в заданной точке.

В базовой версии компонент обнаружения включал четыре установленные на мачте полусферические РЛС MHR (multi-mission hemispheric radar) S-диапазона компании RADA (Израиль) и электронно-оптическую станцию SATOS с дневным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером (измеряемая дальность – 10-12 км). РЛС обеспечивала обнаружение БЛА "Класс.1" на расстоянии до 5 км, БЛА "Класс.2" – на удалении до 25 км, а электронно-оптическая станция отвечала за идентификацию целей и управление огнем.

На выставке DSEI-2023 в Лондоне комплекс Terrahawk Paladin был оснащен четырьмя установленными на выдвижной мачте РЛС Skyctrl X-диапазона производства польской компании Advanced Protection Systems (APS), обеспечивающими обзор на 360 град. и лазерным дальномером с частотой 6 Гц и измеряемой дальностью 10-12 км.

Поражение объектов выполняет дистанционно управляемый модуль вооружения с 30-мм автоматической пушкой Mk44 Bushmaster-2 (боекомплект до 400 боеприпасов, в т.ч. воздушного подрыва). Источник питания расположен справа в передней части платформы. Эффективная дальность стрельбы комплекса составляет от 600 м до 2 км. Управление комплексом оператор осуществляет дистанционно, находясь в укрытии с использованием проводного соединения или радиосвязи.

Хотя базовая версия системы продвигается как пушечная, по желанию заказчика, вместо них могут использоваться и другие средства поражения. К примеру, возможно применение ПУ с легкими многоцелевыми ракетами LMM компании Thales.

Система может быть развернута как автономно для обороны отдельного объекта, так и в качестве компонента сетевой системы боевого управления для защиты более обширной территории.

Представитель компании в ходе выставки сообщил, что MSI-DS разрабатывает мобильную версию Terrahawk Paladin, установленную на грузовике с колесной формулой 6x6. В качестве опционов предлагаются отдельные машины для системы обнаружения/боевого управления и средств поражения. Еще одно направление работы – создание сети из 6 комплексов, обменивающихся данными друг с другом для создания системы территориальной обороны.