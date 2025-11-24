Войти
ЦАМТО

Украина получила мобильный комплекс ПВО ближнего действия Terrahawk Paladin

283
0
0
Terrahawk Paladin
Terrahawk Paladin.
Источник изображения: MSI-Defense Systems Ltd.

ЦАМТО, 21 ноября. Британская компания MSI-Defence Systems приступила к поставкам ВС Украины мобильных комплексов ПВО ближнего действия Terrahawk Paladin, предназначенных, в первую очередь, для противодействия БЛА.

Первая зенитная установка Terrahawk Paladin британского производства была замечена на вооружении 156-го зенитного ракетного полка. Система установлена на шасси MAN HX с колесной формулой 8х8.

Напомним, что о выделении пакета поддержки за счет средств Международного фонда Украины (IFU) было объявлено на очередном заседании Контактной группы по обороне Украины в 2023 году. Среди прочего, в пакет поставки средств противовоздушной обороны общей стоимостью более 70 млн. фунтов стерлингов был включен разработанный компанией MSI-Defence Systems мобильный комплекс Terrahawk Paladin.

Справочно:

Система Terrahawk Paladin размещена на съемной платформе типа DROPS (Demountable Rack Offload and Pickup), не зависит от шасси, может перевозиться на любом обладающем необходимым пространством и грузоподъемностью транспортном средстве и разворачиваться в заданной точке.

В базовой версии компонент обнаружения включал четыре установленные на мачте полусферические РЛС MHR (multi-mission hemispheric radar) S-диапазона компании RADA (Израиль) и электронно-оптическую станцию SATOS с дневным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером (измеряемая дальность – 10-12 км). РЛС обеспечивала обнаружение БЛА "Класс.1" на расстоянии до 5 км, БЛА "Класс.2" – на удалении до 25 км, а электронно-оптическая станция отвечала за идентификацию целей и управление огнем.

На выставке DSEI-2023 в Лондоне комплекс Terrahawk Paladin был оснащен четырьмя установленными на выдвижной мачте РЛС Skyctrl X-диапазона производства польской компании Advanced Protection Systems (APS), обеспечивающими обзор на 360 град. и лазерным дальномером с частотой 6 Гц и измеряемой дальностью 10-12 км.

Поражение объектов выполняет дистанционно управляемый модуль вооружения с 30-мм автоматической пушкой Mk44 Bushmaster-2 (боекомплект до 400 боеприпасов, в т.ч. воздушного подрыва). Источник питания расположен справа в передней части платформы. Эффективная дальность стрельбы комплекса составляет от 600 м до 2 км. Управление комплексом оператор осуществляет дистанционно, находясь в укрытии с использованием проводного соединения или радиосвязи.

Хотя базовая версия системы продвигается как пушечная, по желанию заказчика, вместо них могут использоваться и другие средства поражения. К примеру, возможно применение ПУ с легкими многоцелевыми ракетами LMM компании Thales.

Система может быть развернута как автономно для обороны отдельного объекта, так и в качестве компонента сетевой системы боевого управления для защиты более обширной территории.

Представитель компании в ходе выставки сообщил, что MSI-DS разрабатывает мобильную версию Terrahawk Paladin, установленную на грузовике с колесной формулой 6x6. В качестве опционов предлагаются отдельные машины для системы обнаружения/боевого управления и средств поражения. Еще одно направление работы – создание сети из 6 комплексов, обменивающихся данными друг с другом для создания системы территориальной обороны.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Израиль
Украина
Компании
MAN
Thales
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:54
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 24.11 04:56
  • 11580
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.11 03:20
  • 10
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 18:03
  • 1
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 23.11 16:20
  • 1540
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.
  • 22.11 21:12
  • 185
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 22.11 18:26
  • 18
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 22.11 15:44
  • 0
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 22.11 14:56
  • 2
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 22.11 04:50
  • 0
Комментарий к "Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?"
  • 21.11 18:47
  • 1
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300