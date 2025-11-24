"Рособоронэкспорт": потенциальными покупателями Су-30СМЭ являются страны Африки, Азии и АТР

Один из двух первых введенных в строй ВВС Мьянмы истребителей Су-30СМЭ (бортовой номер "1905") производства Иркутского авиационного завода. Мейтхила, 15.12.2022.

ЦАМТО, 21 ноября. Потенциальными покупателями многофункционального истребителя Су-30СМЭ являются страны Африки, Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил "РИА Новости" на выставке в Дубае генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Сверхманевренный многофункциональный истребитель Су-30СМЭ вобрал в себя все лучшие качества самолетов семейства Су-30, отлично зарекомендовавших себя в ходе эксплуатации в различных странах и регионах мира. В настоящее время "Рособоронэкспорт" ведет с потенциальными заказчиками активную работу по его продвижению. Имеется потенциал экспорта зарубежным партнерам из стран Африки, АТР, Азии", – сказал А.Михеев.

Говоря о структуре портфеля заказов на поставку вооружений, А.Михеев отметил, что самолеты, вертолеты, беспилотники и средства ПВО занимают примерно 70% портфеля заказов "Рособоронэкспорта".

"Вооружение и военная техника для ВВС и ПВО традиционно занимают наибольшую долю в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" и составляют примерно 70% от общего объема", – сказал А.Михеев.