Проведены испытания американских наземных дронов FireAnt

Армия США провела испытания автономных наземных роботов, среди которых фигурировал FireAnt, – это модульный аппарат, предназначенный для поражения бронированных целей в составе скоординированных групп.
Данное изделие массой 30 кг было разработано компанией Swarmbotics AI, представили которой объяснили преимущества своего продукта:
Платформа должна работать в составе роя, выполняя разнообразные задачи в зависимости от оснащения, которое может быть представлено различным вооружением, разведывательным оборудованием, средствами РЭБ:
Как утверждается, FireAnt благодаря своей герметичности может кратковременно погружаться в воду, изделие устойчиво к воздействию тепла, вибрации и ударов, что обеспечивает его работоспособность в различных условиях, от пустынь до городской местности: