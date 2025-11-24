Проведены испытания американских наземных дронов FireAnt

Источник изображения: topwar.ru

Армия США провела испытания автономных наземных роботов, среди которых фигурировал FireAnt, – это модульный аппарат, предназначенный для поражения бронированных целей в составе скоординированных групп.

Данное изделие массой 30 кг было разработано компанией Swarmbotics AI, представили которой объяснили преимущества своего продукта:

Это лёгкий, свободно переносимый дрон, предназначенный для работы в группах под управлением одного оператора с целью обнаружения, отслеживания и поражения тяжёлой бронетехники с помощью недорогого вооружения.

Платформа должна работать в составе роя, выполняя разнообразные задачи в зависимости от оснащения, которое может быть представлено различным вооружением, разведывательным оборудованием, средствами РЭБ:

Один оператор. Несколько роботов. Бесконечное тактическое преимущество.

Как утверждается, FireAnt благодаря своей герметичности может кратковременно погружаться в воду, изделие устойчиво к воздействию тепла, вибрации и ударов, что обеспечивает его работоспособность в различных условиях, от пустынь до городской местности:

В то время как одна ракета может стоить сотни тысяч долларов, рой дешёвых наземных роботов может «затоптать» или по крайней мере отвлечь бронетанковые соединения скоординированными атаками.