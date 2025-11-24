Войти
Politico: в ЕС считают плохим мирный план США по Украине

Источник изображения: © AP Photo/ Virginia Mayo

Высокопоставленный европейский чиновник считает, что план Трампа представляет собой список из пунктов, удовлетворяющих требованиям России

БРЮССЕЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Европейские чиновники и дипломаты выразили разочарование в связи с изменением подхода США к конфликту на Украине и якобы навязыванием "плохой сделки" Киеву. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Высокопоставленный европейский чиновник считает, что план Трампа представляет собой список из пунктов, удовлетворяющих требованиям России, и полагает, что это очень плохой план. "Конечно, это вызывает беспокойство, но нам нужно придерживаться своей позиции", - приводит Politico слова одного из дипломатов ЕС.

Другой источник газеты заявил, что Белый дом выбрал особенно неудачное время, учитывая, что Владимир Зеленский "уже испытывает сильное давление из-за военных успехов России и внутренних потрясений, вызванных коррупционным скандалом".

Помимо разочарования пунктами разработанного США плана, страны ЕС недовольны, что им не удалось занять место за столом переговоров, даже согласившись оплатить расходы на военную помощь Украине. "Почему у европейцев так мало возможностей для действий даже сейчас, когда мы платим по всем счетам?" - задался вопросом один из чиновников.

Как заявил 19 ноября госсекретарь США Марко Рубио, Вашингтон разрабатывает предложения по урегулированию конфликта на Украине с учетом позиций Москвы и Киева. Портал Axios, в частности, отмечал, что американские предложения предусматривают отказ Киева от некоторых территорий в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине и Европе. По сведениям телеканала NBC News, президент США Дональд Трамп одобрил новый план, состоящий из 28 пунктов, ранее на этой неделе. Как утверждала газета The Wall Street Journal, Вашингтон среди прочего предлагает Киеву как минимум на несколько лет отказаться от идеи вступления в НАТО.

Как заявила 19 ноября в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее в ответ на вопрос ТАСС заявил, что в вопросе украинского урегулирования нет никаких новаций в дополнение к договоренностям, достигнутым на Аляске президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. 

