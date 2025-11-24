Войти
"Ростех": истребители Су-30СМ2 уничтожили сотни целей в ходе СВО

300
0
0
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России в зоне проведения спецоперации
Источник изображения: © РИА Новости / Валентин Капустин

«Ростех»: Су-30СМ2 уничтожили сотни целей в ходе спецоперации

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Самолёты типа Су-30СМ2 уничтожили в ходе специальной военной операции уже сотни целей, в том числе пусковые установки поставленных Киеву комплексов ПВО Patriot, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе "Ростеха".

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в рамках исполнения Гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны России новую партию этих многофункциональных истребителей. Они прошли необходимые наземные и летные испытания и отправились к месту несения службы.

"Самолеты этого типа подтвердили свою эффективность в ходе СВО, на их счету – сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, включая установки "Пэтриот", – говорится в сообщении "Ростеха".

Как отметили в госкорпорации, Су-30СМ2 считается одним из лучших самолетов, его высоко оценивают летчики. Машина отличается высокой маневренностью, летно-техническими характеристиками и широкой номенклатурой вооружения, включающей средства большой дальности. Истребитель способен применять практически все актуальные виды авиационного вооружения, он оснащён мощной РЛС и передовой системой радиоэлектронной борьбы.

"В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ по поставкам образцов вооружения и техники в войска, экипажем морской авиации ВМФ осуществлена приемка самолетов Су-30СМ2. Сверхманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ2 – одни из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил России. Они защищают рубежи страны по всему периметру границ", – приводит пресс-служба "Ростеха" слова лётчика Су-30СМ2.

Поставленные истребители получили усовершенствованный комплекс бортового оборудования, современный комплекс радиоэлектронной борьбы, новые типы средств поражения, по сравнению с теми самолётами, которые уже стоят на вооружении ВКС и авиации ВМФ России. Благодаря проведенной по техническому заданию Минобороны России модернизации возросли боевые возможности самолетов, отметили в "Ростехе".

"Мы не останавливаемся на достигнутом и одновременно с ритмичными поставками техники ведем работы по дальнейшему совершенствованию наших самолетов, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО. При этом мы наращиваем темпы производства", - приводит пресс-служба слова гендиректора ОАК Вадима Бадехи.

