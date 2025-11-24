Войти
ОАК передала Минобороны РФ партию новых истребителей Су-30СМ2

Фото: пресс-служба «Ростеха»

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) «Ростеха» в рамках исполнения гособоронзаказа изготовила и передала Минобороны РФ новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе «Ростеха».


Отмечается, что Су-30СМ2 заслуженно занимает лидирующие позиции среди современных истребителей, пользуясь высоким признанием пилотов. Его выдающиеся летные характеристики, исключительная маневренность и обширный арсенал, в том числе дальнобойные средства поражения, делают его универсальной и эффективной боевой платформой. Самолет совместим практически со всем современным авиационным вооружением.

«Благодаря мощной РЛС Су-30СМ2 может «видеть» дальше и точнее, что облегчает работу экипажа. А передовая система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), в свою очередь, позволяет истребителю эффективно противодействовать авиационным средствам поражения противника. Самолеты этого типа подтвердили свою эффективность в ходе СВО, на их счету — сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, включая установки «Пэтриот», — отметили в «Ростехе».

После успешного прохождения наземных и летных испытаний авиационная техника была отправлена к месту службы.

«В рамках реализации целевых задач, поставленных министром обороны РФ по поставкам образцов вооружения и техники в войска, экипажем морской авиации ВМФ осуществлена приемка самолетов Су-30СМ2. Сверхманевренные многоцелевые истребители Су-30СМ2 — одни из самых современных боевых самолетов Вооруженных сил России. Они защищают рубежи страны по всему периметру границ», — отметил летчик Су-30СМ2.

Отмечается, что Су-30СМ2 — это модернизированная версия истребителей, уже используемых в ВКС (Воздушно-космических силах) и ВМФ (Воздушно-морском флоте) России. Эти новые самолеты оснащены улучшенной авионикой, современными системами радиоэлектронной борьбы и новыми видами вооружения. Модернизация, проведенная по требованиям Минобороны России, значительно расширила их боевой потенциал.

«Мы не останавливаемся на достигнутом и одновременно с ритмичными поставками техники ведем работы по дальнейшему совершенствованию наших самолетов, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО, при этом наращивая темпы производства», — сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

В ОАК 10 августа 2024 сообщили, что новые многофункциональные истребители Су-30СМ2 были изготовлены и переданы Минобороны РФ. Уточнялось, что в результате модернизации, проведенной по техническому заданию Минобороны России, значительно улучшились боевые характеристики истребителей. Также в арсенал самолетов были добавлены новые высокоточные средства поражения, способные эффективно атаковать воздушные, наземные и морские объекты на расстоянии нескольких сотен километров.

