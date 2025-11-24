ВМС США приняли эсминец УРО (DDG-124) "Харви К.Барнум мл." класса "Арли Берк"

ЦАМТО, 21 ноября. Командование ВМС США объявило о состоявшейся 17 ноября в г.Бат (шт.Мэн) церемонии приемки эскадренного миноносца УРО класса "Арли Берк", (DDG-124) "Харви К.Барнум мл.".

Передача эсминца, построенного компанией General Dynamics Bath Iron Works, состоялась после серии ходовых и швартовных испытаний, целью которых была демонстрация готовности корабля к боевому применению и соответствия его основных систем предъявляемым требованиям.

Контракт на поставку ВМС США эсминца "Харви К.Барнум мл." в конфигурации Flight IIA был подписан в июне 2013 года. Резка стали для постройки корабля началась в мае 2018 года, закладка киля состоялась в апреле 2021 года, спуск на воду – в июле 2023 года.

Эсминцы класса "Арли Берк" – это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для решения широкого спектра задач в мирное и военное время, включая урегулирование кризисов, обеспечение господства на море, проецирование военной силы. Корабль способен наносить ракетные и артиллерийские удары по корабельным группировкам и наземным целям, бороться с подводными лодками противника, обеспечивать огневую поддержку подразделений ВС в прибрежной зоне, а также выполнять задачи командования и управления, противовоздушной / противоракетной обороны.

"Харви К.Барнум мл." стал последним эсминцем класса "Арли Берк", построенным в конфигурации Flight IIA. Корабли следующей версии Flight III будут отличаться расширенными возможностями противовоздушной / противоракетной обороны, включая значительно большую дальность обнаружения и сопровождения целей с использованием нового радиолокационного комплекса AN/SPY-6(V)1 AMDR (Air and Missile Defense Radar), заменившего РЛС SPY-1, и системы управления оружием "Иджис" Baseline 10.

В настоящее время в стадии строительства на предприятии General Dynamics Bath Iron Works находятся еще несколько эскадренных миноносцев класса "Арли Берк", (DDG-126) "Луис Х.Уилсон мл.", (DDG-127) "Патрик Галлахер", (DDG-130) "Уильям Шаретт", (DDG-132) "Квентин Уолш", (DDG-134) "Джон Э.Килмер" и (DDG-136) "Ричард Г.Лугар".