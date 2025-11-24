Эксперт Федутинов: производители БПЛА Украины позаимствовали идею инженеров РФ

Специалист в области беспилотной авиации рассказал, что украинские разработчики дронов переняли идею основателя российской компании ZALA Александра Захарова

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Украинские производители при создании новых образцов беспилотников пытаются заимствовать идеи российских инженеров. Об этом ТАСС заявил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов по итогам Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

В Дубае украинская оборонная компания SkyFall представила БПЛА, заявленный как дрон против российских ударных дронов "Герань". "Использование против дешевых атакующих дронов традиционных комплексов ПВО является довольно затратным, что заставляет обе стороны конфликта искать альтернативные способы противодействия. Одним из возможных решений стали дроны, которые поражают аппараты противника посредством встроенной боевой части или же просто за счет соударения. Концептуально такой способ был предложен еще в период до начала СВО основателем известной российской компании ZALA Александром Захаровым под условным обозначением "система воздушного минирования". Разработчики нового украинского БПЛА фактически использовали идеи российских инженеров", - сказал эксперт.

По его словам, распространение таких беспилотников стало одним из современных трендов в развитии беспилотных систем. "За последние годы было создано немало систем, реализующих такой способ борьбы с беспилотниками. Говоря об аналогах, можно, например, упомянуть российский аппарат "Ёлка", американский Anvil, британский Baby Raptor", - отметил Федутинов.

Корпус нового украинского БПЛА напечатан на 3D-принтере. Представители компании заявили, что около 85% комплектующих закупается на Украине, что снижает зависимость от китайских цепочек поставок. Аппарат способен развивать скорость до 300 км/ч и достигать максимальной высоты полета 5 тыс. м. Максимальная дальность действия беспилотника - 17 км. Наведение на цели осуществляется за счет оптикоэлектронной системы, включающей каналы видимого и теплового диапазонов. Также заявлено наличие системы машинного зрения.

Также на стенде SkyFall были показаны дрон-бомбардировщик Vampire и линейка FPV-дронов.

Выставка в Дубае проходит 17-21 ноября.