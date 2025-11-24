Войти
ТАСС

Эксперт Федутинов: производители БПЛА Украины позаимствовали идею инженеров РФ

288
0
0
Фото: SkyFall
Фото: SkyFall.

Специалист в области беспилотной авиации рассказал, что украинские разработчики дронов переняли идею основателя российской компании ZALA Александра Захарова

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Украинские производители при создании новых образцов беспилотников пытаются заимствовать идеи российских инженеров. Об этом ТАСС заявил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов по итогам Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

В Дубае украинская оборонная компания SkyFall представила БПЛА, заявленный как дрон против российских ударных дронов "Герань". "Использование против дешевых атакующих дронов традиционных комплексов ПВО является довольно затратным, что заставляет обе стороны конфликта искать альтернативные способы противодействия. Одним из возможных решений стали дроны, которые поражают аппараты противника посредством встроенной боевой части или же просто за счет соударения. Концептуально такой способ был предложен еще в период до начала СВО основателем известной российской компании ZALA Александром Захаровым под условным обозначением "система воздушного минирования". Разработчики нового украинского БПЛА фактически использовали идеи российских инженеров", - сказал эксперт.

По его словам, распространение таких беспилотников стало одним из современных трендов в развитии беспилотных систем. "За последние годы было создано немало систем, реализующих такой способ борьбы с беспилотниками. Говоря об аналогах, можно, например, упомянуть российский аппарат "Ёлка", американский Anvil, британский Baby Raptor", - отметил Федутинов.

Корпус нового украинского БПЛА напечатан на 3D-принтере. Представители компании заявили, что около 85% комплектующих закупается на Украине, что снижает зависимость от китайских цепочек поставок. Аппарат способен развивать скорость до 300 км/ч и достигать максимальной высоты полета 5 тыс. м. Максимальная дальность действия беспилотника - 17 км. Наведение на цели осуществляется за счет оптикоэлектронной системы, включающей каналы видимого и теплового диапазонов. Также заявлено наличие системы машинного зрения.

Также на стенде SkyFall были показаны дрон-бомбардировщик Vampire и линейка FPV-дронов.

Выставка в Дубае проходит 17-21 ноября. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Беспилотные системы
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:54
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 24.11 04:56
  • 11580
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.11 03:20
  • 10
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 18:03
  • 1
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 23.11 16:20
  • 1540
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.
  • 22.11 21:12
  • 185
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 22.11 18:26
  • 18
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 22.11 15:44
  • 0
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 22.11 14:56
  • 2
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 22.11 04:50
  • 0
Комментарий к "Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?"
  • 21.11 18:47
  • 1
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300