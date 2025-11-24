"Панцирь-СМД-Е" стал фаворитом экспозиции "Высокоточных комплексов" в Дубае

Также особый интерес у гостей и журналистов Dubai Airshow вызвала опорно-пусковая установка "Джигит"

ДУБАЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е" и опорно-пусковая установка "Джигит" вызвали наибольший интерес посетителей на стенде холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) на Международной выставке Dubai Airshow 2025. Об этом ТАСС сообщили в холдинге.

"Тысячи посетителей выставки познакомились с вооружением, представленным на стенде "Высокоточки". Особый интерес у гостей и журналистов Dubai Airshow вызвали зенитный ракетный комплекс "Панцирь-СМД-Е" и опорно-пусковая установка "Джигит", - рассказали в "Высокоточных комплексах".

Также посетители экспозиции ознакомились с переносным зенитным ракетным комплексом "Верба", системой контроля воздушного пространства и авиационной управляемой ракетой "Х-БПЛА".

Кроме того, в ходе выставки "Высокоточные комплексы" провели ряд встреч с зарубежными партнерами.

Dubai Airshow - одна из ведущих мировых авиационных выставок, определяющая тренды в аэрокосмической и оборонной отраслях. В этом году она проходит с 17 по 21 ноября. В рамках выставки Россия представляет порядка 900 образцов продукции, из них более 30 самых востребованных показано в натурном виде.