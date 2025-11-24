Войти
«Отвечает требованиям армии»: Бразилии предлагается лёгкий танк

Источник изображения: topwar.ru

Бразильская компания IDV LATAM, основываясь на предложении итальянского консорциума Iveco-Oto Melara, предложила национальному командованию рассмотреть возможность закупки перспективного лёгкого танка со 120-мм орудием.

Как указывается в местном издании Tecnologia & Defesa, новая гусеничная техника будет иметь высокую степень унификации с колёсной бронемашиной Centauro II BR 8x8 (VBC Cav), включая использование башни Leonardo HITFACT Mk2 и двигателя FPT V20. Производство обоих этих компонентов можно развернуть на собственных мощностях. При этом пока неясно, на каком шасси планируется построить лёгкий танк.

Эскиз лёгкого танка от IDV LATAM с башней HITFACT Mk2:

Источник изображения: topwar.ru

Как поясняет производитель, боевое отделение HITFACT Mk2 уже установлено на более чем 500 бронемашин:

Оно отличается полностью цифровым оптико-электронным оборудованием, электрическими приводами башни, высокой баллистической и противоминной защитой, что в совокупности обеспечивает высокий уровень безопасности и эффективности.

ТТХ боевого отделения HITFACT Mk2:

Источник изображения: topwar.ru

Предложение о лёгком танке возникло не на пустом месте. В январе бразильская армия начала процесс закупки 65 тяжёлых танков (для замены Leopard 1A5 и M60) и 78 БМП. Среди озвученных требований к ОБТ – башня, оснащённая 120-мм пушкой, вспомогательным 7,62-мм пулемётом и зенитным пулемётом 7,62 или 12,7 мм, гусеничное шасси и запас хода 400 км. Одним из последних требований стала масса танка – менее 50 тонн.

В указанном издании сообщается, что Германия предложила 65 из 68 единиц Leopard 2A6, находящихся на складах бундесвера:

На хранении размещены 2A6, которые были признаны непригодными к модернизации. Именно эти танки предлагаются Бразилии (по некоторым данным, ранее от них отказалась Украина).

Следует также учитывать, что масса 2A6 составляет 62,3 т, то есть превышает пороговое значение, заданное тендером, в 50 т. Впрочем, не только Leopard, но и прочие западные танки не смогут уложиться в эту цифру. Поэтому фактически речь идёт о приобретении лёгкого или среднего танка. На этом фоне и возникло предложение IDV LATAM создать соответствующую машину, которое было поддержано обозревателем Tecnologia & Defesa:

Представленное решение полностью отвечает требованиям бразильской армии.
