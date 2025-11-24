«Лёгкая добыча для обзорных радаров»: Индия создала новое покрытие для Су-30СМ

Источник изображения: topwar.ru

Су-30МКИ является «рабочей лошадкой» ВВС Индии – более 260 истребителей составляют основу боевой авиации страны при выполнении ударных миссий и решении задач по завоеванию превосходства в воздухе. В связи с этим Нью-Дели в ближайшее время намерен запустить амбициозную программу глубокой модернизации стоимостью $2,3 млрд, доведя 84 борта до местной модификации Super Sukhoi.

Как указывается в индийском издании IDRW, одним из основных отличий новой версии Су-30МКИ станет значительное снижение ЭПР машины:

Базовый вариант Су-30МКИ с его угловатым передним оперением, открытыми воздухозаборниками двигателей и пилонами вооружения имеет фронтальную ЭПР примерно 4–12 м², что делает самолёт лёгкой добычей для современных обзорных радаров, таких как китайский JY-27V, которые могут обнаружить его с расстояния 200–300 км.

Как указывается, для примера, ЭПР у «икон малозаметности», таких как F-35, составляет 0,001–0,1 м², сокращая дальность его обнаружения до малых долей по сравнению с этим значением у Су-30СМ.

Однако, по словам обозревателя, оборонной лаборатории DRDO (примерный аналог «Ростеха») удалось создать полиуретановую RAM-краску с добавлением магнитных функциональных наполнителей, оптимизированную для поглощения радиолокационных волн X- и S-диапазонов и имеющую температурную стойкость от -40°C до +55°C.

Покрытие весом 50–100 кг и стоимостью 2–3 крор ($225,6–338,4 тыс.) наносится выборочно на участки с высокой ЭПР (гондолы двигателей, передние кромки, переднее горизонтальное оперение и обтекатели пилонов) и состоит из модульных панелей, позволяющих заменять слой без повреждения планера. Как ожидается, оно позволит снизить ЭПР Су-30МКИ на 50–70% (до 1–3 м²) во фронтальной проекции, что сократит вдвое дальность обнаружения (до 100–150 км).

Как отмечается в издании, «новое покрытие обещает большие перемены», но программа Super Sukhoi реализуется неспешно. Первые поставки в боевые части начнутся лишь через 5 лет с достижением полной боеготовности к 2032 году.

Автор опасается, что к этому времени Китай может поставить в Пакистан более 100 J-35A – истребителей с низкой ЭПР, что превысит передачу ВВС Индии 84 усовершенствованных Super Sukhoi. Более того, модернизация каждого самолёта занимает 6–9 месяцев, то есть длительное время часть парка будет не способна участвовать в боях.