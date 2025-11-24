Войти
«Охотники за подлодками»: в Британии стартовало новое производство дронов

Немецкая компания Helsing официально открыла в британском Плимуте завод, на котором, как заявили в руководстве, будут выпускаться морские беспилотники:

На новой площадке на юго-западном побережье Англии Helsing планирует производить автономные подводные глайдеры, предназначенные для помощи союзным флотам в поиске вражеских подводных лодок.

Как утверждается, на заводе, разместившемся на площади в 18 тыс. кв. м, уже стартовало производство. Изготавливаемые здесь аппараты будут испытываться в море на близлежащей ВМБ Turnchapel Wharf и в Британском центре подводных испытаний и оценки (BUTEC) в Шотландии. При новых мощностях компания планирует создать высокотехнологичный центр исследований и разработок, оснащенный передовым производственным оборудованием.

Первоначально на запущенном заводе основное внимание будет сосредоточено на изготовлении SG-1 Fathom – автономного подводного глайдера, разработанного в Британии. Задачей Helsing является интеграция с этим дроном программной платформы Lura, основанной на ИИ. Как ранее поясняли в компании, Lura может с высокой точностью обнаруживать и классифицировать широкий спектр подводных угроз на основе излучаемых ими сигналов:

Lura по сравнению с другими моделями ИИ в состоянии обнаруживать акустические сигнатуры, которые в 10 раз тише. Она различает конкретный класс корабля со скоростью, в 40 раз превышающей скорость человека.

Однако Lura – это всего лишь программа («мозг»), и ей нужны средства («уши») для сбора данных. В этой роли как раз выступят разработанные в Британии беспилотники SG-1 Fathom. Как пояснили в Helsing, Fathom может работать в режиме роения, то есть одновременно могут быть задействованы сотни дронов, патрулирующих подводную среду в течение трёх месяцев.

SG-1 Fathom имеет вес 60 кг, длину 195 см, диаметр 28 см, скорость 1-3 узла, автономность плавания 3 мес.

