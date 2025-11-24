Танки Т-10М с 122-мм нарезными орудиями пригодились бы в ходе СВО

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Принятые на вооружение Советской армии в конце 50-х годов танки Т-10М были последними серийными танками СССР. Они выпускались до 1965 года, и всего их начитывалось около 1200 штук. На вооружении они простояли до 1993 года.

Эти боевые машины были вооружены 122-мм нарезными стабилизированными в двух плоскостях пушками М-62Т2 (2А17). Осколочно-фугасные снаряды этих орудий имели максимальную дальность стрельбы 16 500 метров. Что для танковых орудий до сих пор считается очень хорошим результатом. Как отмечали некоторые специалисты, если бы такие боевые машины сохранились до нашего времени, то они вполне достойно могли бы выполнять задачи тяжелых хорошо бронированных самоходных артиллерийских установок даже в ходе специальной военной операции.

Кроме того, в качестве спаренного применялся 14,5-мм пулемет КПВТ, который позволяет поражать легкобронированные цели. Такое же оружие использовалось в качестве зенитного.

Мощность двигателя - 750 лошадиных сил. Максимальная скорость движения по шоссе до 50 километров в час. Запас хода по топливу составляет 280 километров.

Имелось оборудование подводного вождения, благодаря чему танк получил возможность преодолевать водные преграды глубиной до 5 метров. Его вес - 51,5 тонны. Экипаж - четыре человека.

Роман Катков