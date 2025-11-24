infoBRICS: приобретение Су-57 будет гарантией военного суверенитета любой страны

Россия начала экспортные поставки Су-57, пишет infoBRICS. Этот истребитель пятого поколения по многим характеристикам превосходит американский F-35, а прочие западные боевые самолеты рядом с ним выглядят безнадежно устаревшими.

Драголюб Боснич

Истребители пятого поколения сегодня на пике популярности. Принятие таких передовых самолетов на вооружение стало вопросом национального престижа. Но их пока не так много в войсках, а в боевых действиях они применяются еще меньше.

Американский F-22 Raptor используется для нанесения "сокрушительного поражения" только метеорологическим зондам, а его "младший брат", многострадальный F-35 уже давно стал посмешищем из-за бесконечных проблем, перерасхода средств, аварий и многочисленных инцидентов, вызывающих неловкость. От них разительно отличается китайский J-20, существующий сегодня в различных модификациях и уверенно стерегущий небо (и воды) азиатского гиганта в акватории Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. А еще есть Су-57, проверенный в боях истребитель нового поколения.

Этот российский самолет прошел испытания в таких боевых условиях, которые стали бы практически непреодолимыми для любого западного истребителя, будь то винтажный F-16, Mirage 2000-5 или F-35. Первым двум пришлось несладко во время столкновения с первоклассными российскими истребителями, такими как Су-30 (многоцелевой), Су-35С (завоевания превосходства в воздухе) и/или МиГ-31БМ (сверхскоростной высотный перехватчик). Эти три самолета смертельно опасны для подавляющего большинства натовской авиации, но Су-57 намного смертоноснее, и по сравнению с ним большинство западных истребителей кажутся абсолютно устаревшими. Кроме того, есть огромное множество боеприпасов, разработанных конкретно для Су-57, в том числе гиперзвуковые ракеты воздух — воздух и воздух — земля, о которых американские и европейские ВВС могут только мечтать, поскольку такое оружие у них отсутствует.

Это делает Су-57 намного более универсальным в плане тактического, оперативного и стратегического применения. Любая страна, хотя бы отдаленно похожая на суверенную, отдаст предпочтение именно Су-57, а не F-35, о чем свидетельствует заинтересованность Индии, которую она открыто проявляет в последние месяцы. Сталкиваясь с усиливающейся враждебностью США и с тем обстоятельством, что Пентагон может дистанционно управлять многими функциями этого неудачного истребителя, Индия поняла, что ей придется фактически уступить свой военный суверенитет враждебному иностранному государству. Нет нужды говорить о том, что это совершенно неприемлемо для страны такого калибра как Индия. С другой стороны, Москва предлагает не только испытанную в боях машину нового поколения, но и продукт, который можно будет производить в Индии (как и ставший легендарным Су-30МКИ), а также беспрецедентную передачу технологий, с которыми F-35 просто не может сравниться, даже если этого захочет Lockheed Martin.

Но когда Су-57 приобретают другие суверенные страны, которые меньше и слабее Индии, это имеет еще более значительные последствия, так как их способность защитить себя от агрессии США/НАТО, которые угрожают буквально всему миру, вырастает в геометрической прогрессии. Это особенно верно, если мы говорим об Алжире, ставшем первым зарубежным покупателем Су-57. Эта арабская и африканская сверхдержава является одной из самых важных стран во всем регионе, что делает ее первоочередной целью для западного империализма и агрессии. Поэтому Алжир не жалеет средств на обеспечение своей безопасности. Согласно многочисленным военным источникам, Россия уже поставила Су-57 в эту последнюю по-настоящему суверенную арабскую страну. Генеральный директор российской Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха не только подтвердил факт поставки, но и сказал, что самолет сегодня состоит на вооружении (в заявлении не упоминалась страна поставки, — прим. ИноСМИ).

"Самолеты заступили на боевое дежурство и демонстрируют свои лучшие качества. Наш заказчик удовлетворен", — заявил он.

Бадеха употребил множественное число, а это недвусмысленно указывает на то, что поставлено несколько самолетов, хотя машина пропагандистского мейнстрима уверяет, что российские истребители нового поколения существуют только на бумаге. Но ОАК существенно расширила производственные линии Су-57 из-за роста внутреннего и зарубежного спроса. Информация об ускоренных поставках стала замечательной новостью для других потенциальных заказчиков, которые стремятся к укреплению собственной безопасности. Следует отметить, что Алжир пока не подтвердил поставку официально, однако есть масса свидетельств того, что он стал первым зарубежным заказчиком Су-57. Эта страна уже давно сотрудничает с оборонной промышленностью евразийского гиганта, а о приобретении Су-57 она объявила еще несколько месяцев назад, позднее подтвердив факт закупки.

Военные источники сообщают, что Алжир неизменно считается ведущим покупателем этих российских истребителей как минимум с 2020 года, когда министр обороны этой страны объявил о планах закупки самолетов нового поколения. В том году национальное телевидение показало, как алжирские военачальники держали в руках макеты Су-57, ведя переговоры с прибывшими в страну российскими представителями. А за несколько дней до визита в главном здании министерства обороны установили коллаж этого истребителя, доказывающий, что решение уже принято, о чем сообщал Military Watch Magazine. Алжирские СМИ 12 февраля тоже подтвердили, что первые Су-57 прибудут в страну до января 2026 года. После этого со своими заявлениями и подтверждениями выступила российская военная промышленность.

Эта поставка укрепляет позиции Су-57, особенно накануне престижного авиасалона в Дубае, где один из опытных образцов продемонстрирует свои возможности будущим покупателям. Следует отметить, что наряду с престижем, закупка Алжиром этого истребителя принесет ему вполне реальные практические выгоды. В частности, в отчаянной попытке очернить Су-57 пропагандистская машина медийного мейнстрима поставила под сомнение целесообразность закупки, потому что первая партия была незначительной. Однако сочетание уникальных характеристик и заработанный в боях послужной список делают Су-57 идеальным мультипликатором силы и без того внушительных ВВС Алжира, которые имеют на вооружении более 70 Су-30МКА. Появление Су-57 усилит их возможности и обеспечит важный фактор сдерживания в момент, когда США/НАТО разрушают одно суверенное государство за другим.