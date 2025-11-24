Войти
Военное обозрение

Британия начинает оснащение кораблей лазерной турелью DragonFire

286
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Британии заявило, что лазерная турель DragonFire национальной разработки успешно поразила высокоскоростные дроны в ходе испытаний на полигоне на Гебридских островах, в связи с чем начинается развёртывание производства этого типа оружия.

Контракт на сумму £316 млн с компанией MBDA UK предусматривает поставку систем для эсминцев класса Type 45 с 2027 года, что позволит ВМС противостоять массовым атакам БПЛА и ракет, полагаясь на экономичное лазерное оружие, а не расходуя дефицитные и дорогостоящие ЗУР.

DragonFire – это созданный в Британии корабельный высокоэнергетический комплекс, который использует мощный лазер для поражения высокоскоростных ЛА. Он не требует пополнения боезапаса, ведя огонь исключительно за счёт электропитания.

Как утверждается в Минобороны, в ходе последних испытаний на Гебридах лазерная установка противостояла БПЛА, способным развивать скорость в 650 км/ч:

Благодаря сочетанию высокоточных сенсоров слежения, высокоэнергетического лазера и средств наведения система смогла удерживать луч на небольших воздушных целях достаточно долго, чтобы вызвать разрушение их конструкции.

Источник изображения: topwar.ru

Система DragonFire была представлена в качестве демонстрационного образца в 2017 году, получив финансирование от военного ведомства в размере £100 млн. Испытания в 2022 году показали возможность отслеживания комплексом воздушных и надводных угроз, а в январе 2024 года система произвела первый выстрел по воздушным целям. После последних испытаний Минобороны решило, что DragonFire готов к боевому развёртыванию на кораблях.

Эсминцы Type 45, для которых он предназначается, оснащены ЗРК Sea Viper (PAAMS). Как ожидается, DragonFire будет дополнять, а не заменять ракеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Leonardo
MBDA
Проекты
Type 45
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:54
Комментарий к "На Западе заявили о победе российских С-400 над американскими Patriot"
  • 24.11 05:41
  • 0
Комментарий к "Ту-22М3М может нести МБР, стартовать с аэродрома в районе Красноярска , или с модифицированной автотрассы"
  • 24.11 04:56
  • 11580
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.11 03:20
  • 10
Прогнозы Илона Маска: ИИ полностью заменит работающих за компьютерами. Приложения исчезнут, а звук и изображение будет создавать ИИ
  • 23.11 18:41
  • 9
Российский авиалайнер МС-21 будут укорачивать и дорабатывать — это позволит увеличить дальность полёта
  • 23.11 18:03
  • 1
Ту-22М3М может нести МБР(17 тонн ,2 боевых блока по 100 кт ,10000 км ) , стартовать с аэродрома в районе Красноярска ,или с модифицированной трассы Сибирь -Новосиб. -Краснноярск-Иркутск
  • 23.11 16:20
  • 1540
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.11 16:12
  • 40
ВЭБ, "Ростех" и "Росатом" построят 25 заводов по утилизации отходов
  • 23.11 05:31
  • 0
И еще к вопросу о русском патриотизме.
  • 22.11 21:12
  • 185
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 22.11 18:26
  • 18
Основатель Amazon объявил о создании тяжелой космической ракеты
  • 22.11 15:44
  • 0
re:Кино на русском языке , может подойдёт/ Василий КУПЦОВ, генерал-майор милиции, начальник МУР (1994 -1996 гг.):— Современные сериалы не смотрю, потому что когда пытался, то периодически наталкивался в них на моменты, дискредитирующие образ сыщика,
  • 22.11 14:56
  • 2
Баллистика - траектории -минимально затратная ,настильная,планирующие боевые блоки
  • 22.11 04:50
  • 0
Комментарий к "Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?"
  • 21.11 18:47
  • 1
re:системы связи inwave.ru 2025 TRX-8D 10 Мбит/с на расстоянии 500 км,работоспособна с АФАР,прямое расширение помехоустойчивым кодом (DSSS) + ППРЧ (FHSS) сигнал с полосой 80 МГц ,габаритные размеры мм 126х60х35 ,масса г 300