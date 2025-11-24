Британия начинает оснащение кораблей лазерной турелью DragonFire

Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Британии заявило, что лазерная турель DragonFire национальной разработки успешно поразила высокоскоростные дроны в ходе испытаний на полигоне на Гебридских островах, в связи с чем начинается развёртывание производства этого типа оружия.

Контракт на сумму £316 млн с компанией MBDA UK предусматривает поставку систем для эсминцев класса Type 45 с 2027 года, что позволит ВМС противостоять массовым атакам БПЛА и ракет, полагаясь на экономичное лазерное оружие, а не расходуя дефицитные и дорогостоящие ЗУР.

DragonFire – это созданный в Британии корабельный высокоэнергетический комплекс, который использует мощный лазер для поражения высокоскоростных ЛА. Он не требует пополнения боезапаса, ведя огонь исключительно за счёт электропитания.

Как утверждается в Минобороны, в ходе последних испытаний на Гебридах лазерная установка противостояла БПЛА, способным развивать скорость в 650 км/ч:

Благодаря сочетанию высокоточных сенсоров слежения, высокоэнергетического лазера и средств наведения система смогла удерживать луч на небольших воздушных целях достаточно долго, чтобы вызвать разрушение их конструкции.

Система DragonFire была представлена в качестве демонстрационного образца в 2017 году, получив финансирование от военного ведомства в размере £100 млн. Испытания в 2022 году показали возможность отслеживания комплексом воздушных и надводных угроз, а в январе 2024 года система произвела первый выстрел по воздушным целям. После последних испытаний Минобороны решило, что DragonFire готов к боевому развёртыванию на кораблях.

Эсминцы Type 45, для которых он предназначается, оснащены ЗРК Sea Viper (PAAMS). Как ожидается, DragonFire будет дополнять, а не заменять ракеты.