Путин на конференции AI Journey 2025: главные заявления о развитии ИИ в России

На конференции AI Journey 2025 «Путешествие в мир ИИ» Владимир Путин заявил, что России должна обладать собственными технологиями в сфере ИИ.
Президент России подчеркнул, что продукты Сбера и Яндекса входят в число лучших в мире, и в развитии ИИ в России нужно постоянно двигаться вперёд.
- Он поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ — ИИ-помощников следует использовать в большинстве управленческих и производственных процессов.
- Российский лидер сообщил, что к 2030 году вклад ИИ в совокупный ВВП нашей страны должен превысить 11 трлн рублей.
- Путин также считает, что растущий потенциал российской атомной энергетики позволит стране расширять вычислительные мощности для искусственного интеллекта.
|Путин на конференции AI Journey 2025.
|Источник: industry-hunter.com
Также Владимир Путин в рамках конференции поручил сформировать национальный план и штаб по внедрению генеративного ИИ по всей стране. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, по уверениям Президента, доложил ему о том, что в правительстве уже создан аналитический центр из 50 человек по данному направлению.
Путин позитивно оценил наличие аналитической группы, однако российский лидер подчеркнул, что нужен административный ресурс, так как для уверенной и поступательной работы в этой сфере нужен штаб:
В интервью «Кода Дурову» в октябре 2024 года такую инициативу предлагал член Правления, Вице-президент по стратегии и инновациям ПАО «МТС» Евгений Черешнев:
Кроме того, в рамках конференции AI Journey 2025 Владимир Путин также заявил, что работа над ИИ-системами должна стать стимулом для укрепления инженерной школы в России.
При этом, по мнению главы государства, цифровой прогресс в стране будет набирать обороты, и уже скоро появятся технологии, которые превзойдут нынешние ИИ-технологии:
Влад Войтенко