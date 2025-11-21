Путин на конференции AI Journey 2025: главные заявления о развитии ИИ в России

На конференции AI Journey 2025 «Путешествие в мир ИИ» Владимир Путин заявил, что России должна обладать собственными технологиями в сфере ИИ.

Президент России подчеркнул, что продукты Сбера и Яндекса входят в число лучших в мире, и в развитии ИИ в России нужно постоянно двигаться вперёд.

Он поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ — ИИ-помощников следует использовать в большинстве управленческих и производственных процессов.

Российский лидер сообщил, что к 2030 году вклад ИИ в совокупный ВВП нашей страны должен превысить 11 трлн рублей.

Путин также считает, что растущий потенциал российской атомной энергетики позволит стране расширять вычислительные мощности для искусственного интеллекта.

Путин на конференции AI Journey 2025. Источник: industry-hunter.com

Также Владимир Путин в рамках конференции поручил сформировать национальный план и штаб по внедрению генеративного ИИ по всей стране. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, по уверениям Президента, доложил ему о том, что в правительстве уже создан аналитический центр из 50 человек по данному направлению.

Путин позитивно оценил наличие аналитической группы, однако российский лидер подчеркнул, что нужен административный ресурс, так как для уверенной и поступательной работы в этой сфере нужен штаб:

Поэтому прошу администрацию президента и правительство подумать о том, как нам создать вот этот самый штаб руководства даже не отраслью, а всей этой деятельностью, привлекая возможности всех, кто в этом заинтересован или пока не знает, что заинтересован. Мы должны объяснить.

В интервью «Кода Дурову» в октябре 2024 года такую инициативу предлагал член Правления, Вице-президент по стратегии и инновациям ПАО «МТС» Евгений Черешнев:

Нам пора осознать, что ИИ по степени влияния на человечество сопоставим с открытием атомной энергетики. Но если с открытием атома везде появились соответствующие службы, корпорации или ведомства, например, Росатом у нас в России, то по теме ИИ пока всё очень разрозненно. Тормозить инновации — плохая идея и тупиковый путь, но должен быть регулятор, который будет принимать решения там, где без этого не обойтись, — Евгений Черешнев.

Кроме того, в рамках конференции AI Journey 2025 Владимир Путин также заявил, что работа над ИИ-системами должна стать стимулом для укрепления инженерной школы в России.

При этом, по мнению главы государства, цифровой прогресс в стране будет набирать обороты, и уже скоро появятся технологии, которые превзойдут нынешние ИИ-технологии:

Цифровой прогресс будет набирать силу, набирать обороты, и в обозримом будущем обязательно появятся технологии, которые превзойдут возможности существующих систем. Произойдёт это очень быстро. В том числе я имею в виду и генеративный искусственный интеллект. И прежде всего убежден, что весомый вклад в решение этих сложнейших исследовательских задач, безусловно, внесут молодые поколения исследователей, наших отечественных учёных и инженеров.

Влад Войтенко