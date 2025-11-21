Войти
Путин на конференции AI Journey 2025: главные заявления о развитии ИИ в России

Путин на конференции AI Journey 2025
Путин на конференции AI Journey 2025.
На конференции AI Journey 2025 «Путешествие в мир ИИ» Владимир Путин заявил, что России должна обладать собственными технологиями в сфере ИИ.

Президент России подчеркнул, что продукты Сбера и Яндекса входят в число лучших в мире, и в развитии ИИ в России нужно постоянно двигаться вперёд.

  • Он поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ — ИИ-помощников следует использовать в большинстве управленческих и производственных процессов.
  • Российский лидер сообщил, что к 2030 году вклад ИИ в совокупный ВВП нашей страны должен превысить 11 трлн рублей.
  • Путин также считает, что растущий потенциал российской атомной энергетики позволит стране расширять вычислительные мощности для искусственного интеллекта.

Также Владимир Путин в рамках конференции поручил сформировать национальный план и штаб по внедрению генеративного ИИ по всей стране. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, по уверениям Президента, доложил ему о том, что в правительстве уже создан аналитический центр из 50 человек по данному направлению.

Путин позитивно оценил наличие аналитической группы, однако российский лидер подчеркнул, что нужен административный ресурс, так как для уверенной и поступательной работы в этой сфере нужен штаб:

Поэтому прошу администрацию президента и правительство подумать о том, как нам создать вот этот самый штаб руководства даже не отраслью, а всей этой деятельностью, привлекая возможности всех, кто в этом заинтересован или пока не знает, что заинтересован. Мы должны объяснить.

В интервью «Кода Дурову» в октябре 2024 года такую инициативу предлагал член Правления, Вице-президент по стратегии и инновациям ПАО «МТС» Евгений Черешнев:

Нам пора осознать, что ИИ по степени влияния на человечество сопоставим с открытием атомной энергетики. Но если с открытием атома везде появились соответствующие службы, корпорации или ведомства, например, Росатом у нас в России, то по теме ИИ пока всё очень разрозненно. Тормозить инновации — плохая идея и тупиковый путь, но должен быть регулятор, который будет принимать решения там, где без этого не обойтись, — Евгений Черешнев.

Кроме того, в рамках конференции AI Journey 2025 Владимир Путин также заявил, что работа над ИИ-системами должна стать стимулом для укрепления инженерной школы в России.

При этом, по мнению главы государства, цифровой прогресс в стране будет набирать обороты, и уже скоро появятся технологии, которые превзойдут нынешние ИИ-технологии:

Цифровой прогресс будет набирать силу, набирать обороты, и в обозримом будущем обязательно появятся технологии, которые превзойдут возможности существующих систем. Произойдёт это очень быстро. В том числе я имею в виду и генеративный искусственный интеллект. И прежде всего убежден, что весомый вклад в решение этих сложнейших исследовательских задач, безусловно, внесут молодые поколения исследователей, наших отечественных учёных и инженеров.

