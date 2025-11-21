Путин не сомневается, что все поставленные перед военными задачи будут выполнены

Президент РФ в ходе посещения одного из командных пунктов группировки "Запад" поблагодарил весь личный и командный состав за уже достигнутые результаты

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Все поставленные перед военнослужащими задачи обязательно будут выполнены, заверил президент РФ Владимир Путин во время посещения одного из командных пунктов группировки "Запад" и поблагодарил весь личный и командный состав за уже достигнутые результаты.

"Все, что вы говорили, все, о чем докладывали 25 октября на совещании, которое я уже упоминал, все, что касалось этого направления боевой работы, - все исполнено, - подчеркнул Путин, обращаясь к военнослужащим. - Все задачи, которые перед вами поставлены, решены. Благодарю вас за эту работу, весь личный состав, весь командный состав, спасибо, товарищи, за результат. Ну, и не сомневаюсь, что все, о чем мы говорили с вами ранее, и то, о чем еще будем с вами говорить сегодня в более узком составе, все будет так же исполнено, как мы с вами и договаривались".

Глава государства выразил уверенность, что все достигнутые договоренности, равно как и поставленные Генштабом задачи, непременно будут реализованы. "Как я уже сказал, как и нужно для того, чтобы достигать всех целей специальной военной операции на ваших участках, в вашей зоне ответственности. Спасибо большое!" - заключил российский лидер.