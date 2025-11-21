Войти
«Лучший способ обеспечить мир». Сырский призвал США расширить дальнобойные возможности ВСУ

Александр Сырский
Александр Сырский.
Источник изображения: Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главком ВСУ Сырский попросил США расширить дальнобойные возможности Украины

Главком ВСУ Александр Сырский попросил министра армии США Дэниела Дрисколла расширить возможности украинских войск для нанесения дальнобойных ударов вглубь российской территории. Американская сторона пока не комментировала предложение главкома ВСУ. По информации Financial Times, план урегулирования конфликта не предусматривает американские поставки дальнобойного оружия Украине. Тем временем Берлин уже «делает все», чтобы обеспечить Киев подобным вооружением, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский на встрече с представителями армии США в Киеве призвал их расширить дальнобойные возможности украинских войск для ударов по России, пишет Reuters.

«Он сказал им, что лучший способ обеспечить справедливый мир — это защитить воздушное пространство Украины, расширить ее возможности для нанесения ударов вглубь территории России и стабилизировать линию фронта», — отмечается в публикации.

Издание не располагает информацией, просил ли Сырский предоставить Украине крылатые ракеты Tomahawk или же передать ВСУ другое дальнобойное вооружение.

Американская сторона официально пока не комментировала предложение главкома ВСУ. Однако план урегулирования конфликта, по информации Financial Times, не предусматривает американских поставок дальнобойного оружия Киеву.

Сырский также обсудил с министром армии США Дэниелом Дрисколлом и его командой ситуацию на фронте. Главком ВСУ рассказал им, что Россия наращивает группировку войск, продолжает наступательную операцию и увеличивает ее интенсивность. Встреча, которая прошла накануне вечером, была «продуктивной», добавил Сырский в своем Telegram-канале.

Примечательно, что за день до встречи Сырского с Дрисколлом, 18 ноября, ВСУ нанесли удар по Воронежу оперативно-тактическими ракетами американского производства ATACMS . По информации Минобороны, ракеты были сбиты. Российские войска нанесли ответный удар и поразили пусковые установки.


Получит ли Украина Tomahawk?

Власти Украины неоднократно просили США начать поставки ракет Tomahawk, но получали отказ. В частности, 3 ноября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не рассматривает возможность передачи этого вооружения Киеву.

Однако 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание, что Трамп не сказал «нет» относительно поставок ракет Tomahawk Киеву.

«Трамп не сказал «нет» насчет Tomahawk, и мы слышали положительные слова других людей с американской стороны. Но все зависит от президента. Мы говорили с производителями оружия, не только о Tomahawk, есть другое дальнобойное вооружение, которое нам подходит», — цитирует его «РБК-Украина».


Источник: topwar.ru

Украинский лидер подчеркнул, что в случае «решения Трампа», американская сторона «с радостью» передаст ВСУ необходимое вооружение.


По мнению турецкого аналитика, вице-президента Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафы Метина Кашлылара, американская сторона рассматривает вопрос передачи ракет Киеву прежде всего как «инструмент политического давления и элемент торга с Москвой».

Роль Германии

Тем временем Германия уже «делает все», чтобы обеспечить Украину дальнобойным оружием, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц 19 ноября.

«Украинская армия будет оснащена такими боевыми системами. Мы договорились, что о деталях не будем больше говорить публично, поскольку считаем, что должна существовать определенная неясность по отношению к российской стороне», — цитирует его ТАСС.


Инфографика Taurus KEPD.
Источник: Алина Джусь/"Газета.Ru"

Однако канцлер ушел от ответа на вопрос журналистов о поставке Киеву ракет Taurus (дальностью свыше 500 км). По его словам, Берлин «делает все, что может», чтобы оснастить ВСУ системами, которые «имеют соответствующую дальнобойность». Мерц подчеркнул, что в случае необходимости производство таких систем развернут на территории Украины.

В Кремле подчеркивали, что Россия готова дать «ошеломляющий ответ» на попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь ее территории.

Михаил Синев

