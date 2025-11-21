Анонсирован первый перелет транспортного беспилотника из России в Белоруссию.

«ГЛОНАСС»: Первый международный транспортный беспилотный перелет из РФ пройдет в 2026 году

Первый международный перелет беспилотника из России планируется на первый квартал 2026 года, маршрут пройдет в Белоруссию, сообщил генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич премьер-министру Михаилу Мишустину на форуме «Транспорт России – 2025».

В пресс-службе компании отметили, что Райкевич также сообщил о внедрении единой системы идентификации беспилотного транспорта на базе "ЭРА-ГЛОНАСС", которая работает сразу в трех средах: на земле, воде и в воздухе. Эта система уже прошла тестирование в 30 регионах России, передает ТАСС.

Райкевич подчеркнул, что совместно с Министерством транспорта и Министерством промышленности и торговли разрабатывается платформа, закладывающая основу для развития экосистемы беспилотных технологий в стране. Он заявил: "АО "ГЛОНАСС" совместно с Министерством транспорта, Министерством промышленности и торговли создает единую систему идентификации беспилотного транспорта, которая на одной платформе объединит и будет базисом для создания экосистемы беспилотных технологий в нашей стране".

Мишустин со своей стороны отметил, что создание такой системы – это важный этап формирования отечественной экосистемы управления транспортными средствами. В пресс-службе компании уточнили, что премьер-министр также выделил необходимость полного импортозамещения программного обеспечения и инфраструктуры.

Дарья Григоренко