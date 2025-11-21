TNI: Россия стала бить по Украине своими новыми гиперзвуковыми "Цирконами"

Россия успешно перепрофилировала морское оружие – ракету "Циркон" – для поражения сухопутных целей на Украине, пишет TNI. Москва сигнализирует этим Западу, что ее высокотехнологичные гиперзвуковые системы — не просто красивые игрушки, а настоящий фактор сдерживания врага.

Брэндон Вайхерт

Россия — мировой лидер по производству гиперзвукового оружия. Один из представителей этого семейства в ее арсенале — гиперзвуковая противокорабельная ракета 3М22 “Циркон”. Хотя она разрабатывалась для ВМФ — конкретнее, для преодоления обороны западных авианосных ударных группировок на высокой скорости — в недавних репортажах указывается, что одна из таких ракет была запущена из района мыса Чауда для поражения сухопутных войск ВСУ.

Целью атаки стал объект ключевой инфраструктуры в городе Сумы на северо-востоке Украины. Хотя оружие изначально предназначалось для использования на море, русские наверняка пожелали им воспользоваться, чтобы выслать Киеву и его заморским покровителям недвусмысленный сигнал: нового статус-кво в украинском конфликте Москва не потерпит.

В последний раз русские запускали “Циркон” 21 августа — точно так же по Сумской области. Но тогда намеченной цели ракета не достигла.

Почему Россия запускает свой “гиперзвук” именно сейчас?

На самом деле запуски проводятся не только для уничтожения украинских целей. Это скрытый способ испытать оружие в реальных боевых условиях. Кроме того, это свидетельствует о чрезвычайной гибкости российской системы “Циркон”. Она не ограничена изначальным морским предназначением и может быть легко преобразована для поражения сухопутных целей.

Использование гиперзвуковых ракет вроде того же “Циркона” против наземных целей ставит под угрозу противовоздушную оборону Украины и НАТО, еще больше осложняя задачу Киева обезопасить свое воздушное пространство. Большинство гиперзвуковых средств поражения способны круто маневрировать на всем пути к цели, уворачиваясь от ПВО, что чрезвычайно затрудняет их перехват. Разумеется, когда эта противокорабельная ракета используется и запускается с земли по другим наземным целям, возможны некоторые сбои в полете или при наведении.

Однако сам факт того, что Россия успешно перепрофилировала морское оружие для поражения сухопутных целей, живо напоминает нам о том, что современные вооружения становятся все более универсальными. США и их союзникам это говорит о том, что оценка угроз должна быть динамичной: оружие может использоваться иначе, чем предусматривает первоначальный замысел.

Учитывая, что Россия уже внедряет свое гиперзвуковое оружие на поле боя наравне с обычными вооружениями, это может повысить актуальность создания систем противогиперзвуковой обороны и послужить должным политическим обоснованием для инвестиций в эту область.

Быть может, Москва сигнализирует не только Украине, но и широкой западной аудитории, что использование ее высокотехнологичных гиперзвуковых систем — не просто демонстрация. Они могут стать фактором морского сдерживания — например, в Арктике, Северной Атлантике или в Западном полушарии.

Что нужно знать о российской ракете “Циркон”

“Циркон” — гиперзвуковая крылатая ракета с воздушно-реактивным двигателем, разработанная “НПО машиностроения” для ВМФ России. Как отмечалось выше, ее основное предназначение — противокорабельное, чтобы преодолевать системы противовоздушной обороны ВМС США, включая Aegis (“Эгида”). Однако к настоящему моменту уже установлено, что его вторая роль — ударного оружия для атаки наземных целей.

По-видимому, эти “птички” развивают скорость от 6 до 8 Махов. Большинство западных источников сходится в том, что их дальность составляет от 500 до 750 километров, в зависимости от профиля полета. Ракета использует инерциальную навигацию, спутниковую коррекцию по ГЛОНАСС, активную радиолокационную головку самонаведения на конечной стадии полета — и, возможно, инфракрасную головку самонаведения для определения контуров кораблей. Комплекс самонаведения еще не завершен и носит во многом экспериментальный характер — об этом свидетельствуют сбои, о которых ранее сообщалось.

“Циркон” разрабатывался специально для преодоления действующих систем ПВО ВМС США. Это оружие настолько быстрое, что его не могут надежно перехватить ракеты SM-2 или SM-6. Его также труднее обнаружить на высоких скоростях, отчасти из-за плазменного щита. Это оружие вынуждает военных стратегов НАТО переосмыслить безопасную дистанцию для авианосцев, усовершенствовать радиолокационное распознавание и улучшить работу перехватчиков против целей в фазе планирования.

Короче говоря, “Циркон” — самая совершенная гиперзвуковая крылатая ракета изо всех разработанных Россией. Она представляет серьезную угрозу для ВМС НАТО, хотя ее прототип еще проходит боевые испытания проверки. Это верный признак того, что Россия переводит свой гиперзвуковой арсенал из сугубо престижной категории в разряд практического боевого применения — что сулит самые зловещие последствия Украине.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. С недавних пор ведет программу “Час национальной безопасности” на каналах America Outloud News и iHeartRadio. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и другие. Автор ряда книг.