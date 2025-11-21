Источник изображения: topwar.ru

Министр иностранных дел Королевства Швеция Мария Мальмер Стенергард «свела сальдо» финансовой помощи, которую оказали Евросоюз и не входящие в объединение страны Европы с февраля 2022 года по настоящий момент в сравнении с оплатой импорта из России за этот период. Результат сильно расстроил и возмутил главу шведского дипломатического ведомства, о чем она высказалась по итогам министерской встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

Согласно данным, приведенным Стенергард, за время конфликта Евросоюз месте с остальными государствами Европы оказал помощь Киеву на сумму 187 миллиардов евро. При этом, продолжила глава МИД Швеции, за этот же период только импорт российской нефти и газа в Европу был оплачен в размере €201 млрд. Если добавить другие статьи импорта из РФ, то общая сумма составит 311 миллиардов евро. Отрицательная разница составляет 124 миллиарда евро.

Таким образом получается, что Евросоюз оказал помощь Киеву почти в два раза меньше, чем потратил на «финансирование» России. Стенергард назвала это «позором» и заявила:

Я уже много раз говорила о том, как важно увеличить поддержку Украины и усилить давление на Россию. Но правда в том, что поддержка Украины недостаточна, а поддержка России слишком велика.

И ведь никто из коллег не поинтересовался у шведского министра иностранных дел, знает ли она, сколько денег из финансовой помощи европейских налогоплательщиков Украине осело на счетах киевских коррупционеров. Наверное побоялись, что в случае дотошного выявления всех этих схем могут ненароком выйти на себя. Кроме того, в отличие от Украины, окончательно Европа мерзнуть и голодать не собирается.

Ранее глава МИД Швеции в интервью изданию Politico пожаловалась, что скандинавские страны обеспечивают треть помощи Украине при населении менее 30 миллионов. В процентном отношении к ВВП получается больше, чем ФРГ, Великобритания, Польша и Франция. Стенергард считает, что это «несправедливо и не может продолжаться в долгосрочной перспективе». Решением проблемы она назвала конфискацию замороженных в ЕС российских активов.

Особенно шведского министра иностранных дел возмущает, что Венгрия тратит на помощь (исключительно гуманитарную) Киеву менее 0,04 процента ВВП. Вот венгров это точно нисколько не расстраивает, даже столько Зеленскому и его подельникам-казнокрадам много.