Надежда Европы на боевой самолет внезапно оказалась под угрозой (Die Welt, Германия)

Welt: франко-германский проект создания истребителя шестого поколения рушится

Франко-германский проект создания истребителя шестого поколения забуксовал, пишет Welt. Французы и немцы видят конфигурацию будущего самолета, а также распределение полномочий между партнерами совершенно по-разному. Судя по всему, проект можно закрывать.

Герхард Хегманн (Gerhard Hegmann)

Система истребителей FCAS должна была стать флагманским проектом совместной европейской обороны. Теперь же все указывает на то, что проект провалился: отношения между немецкими и французскими партнерами разладились. В любом случае у Германии остается несколько вариантов.

Томас Претцль высказывается прямо, когда речь заходит о проекте FCAS. "Мы хотим разработать и построить хороший боевой самолет", — говорит он. Лучше всего это удастся без Dassault и без ущерба для германо-французских отношений, заявил недавно председатель общего производственного совета Airbus Defense and Space на собрании сотрудников. Претцль готовит сотрудников оборонного подразделения Airbus к мысли о прекращении проекта FCAS с французским партнером Dassault — по крайней мере, в нынешнем виде.

Это означало бы конец самого амбициозного и крупного оборонного проекта Европы. Речь идет о Системе воздушного боя будущего (Future Combat Air System, FCAS) с новым истребителем (New Generation Fighter). Модель шестого поколения еще не имеет названия. Официально заявлено, что система должна быть готова к эксплуатации в 2040 году. Стоимость можно только оценивать. Прогнозируется, что на разработку и первоначальные закупки уйдет не менее 100 миллиардов евро.

Новый истребитель, который станет преемником Eurofighter и французского Rafale, будут сопровождать беспилотные летательные аппараты, так называемые Remote Carriers. Все это будет встроено в суперпрограммное обеспечение для управления, Combat Cloud. Все военные объекты, от наземных и морских до космических, будут связаны между собой.

Система призвана сделать Европу менее зависимой от США

Идея проекта FCAS возникла еще в эпоху канцлера Ангелы Меркель. В 2017 году Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон объявили о намерении разработать совместный истребитель. С 2019 года к разработке проекта присоединилась Испания. Система должна обеспечить Европе не зависящее от США превосходство в воздухе. Основная идея заключалась в том, что Европа должна взять свою безопасность в свои руки.

Амбициозные ожидания к настоящему моменту сменились разочарованием и спорами о распределении рабочих задач и компетенций. В центре конфликта стоит вопрос о том, кто будет руководить FCAS и какая доля добавленной стоимости достанется каждому участнику.

Первоначально Франция, представленная авиационным концерном Dassault Aviation, а также Германия (Airbus Deutschland) и Испания (Indra Sistemas) договорились о равном распределении проекта: по одной трети на каждую страну. Однако глава Dassault Эрик Траппье настаивает на лидерстве и даже представляет себе, что сможет создать истребитель в одиночку.

Dassault претендует на ведущую роль как в техническом, так и в организационном плане. По сообщениям, в Dassault требовали до 80% доли в проекте, что компания в настоящее время отрицает, не отказываясь при этом от желания получить центральную роль в руководстве. Airbus Deutschland и федеральное правительство, напротив, настаивают на соблюдении ранее достигнутых договоренностей. В проекте FCAS, в рамках которого участники согласовали семь областей разработки с указанием промышленных полномочий, наблюдается сильное напряжение.

Говорят, что отношения между Airbus и Dassault разладились. Председатель производственного совета Претцль подытожил ситуацию следующим образом: "Партнерство строится на совместной работе, а не на противостоянии".

Между тем спор достиг высших политических уровней. Канцлер Фридрих Мерц (ХДС) и президент Франции Эммануэль Макрон объявили эту тему приоритетной. Министры обороны должны были разработать "реалистичную перспективу" для дальнейшего сотрудничества, но ключевые сроки миновали безрезультатно. Теперь до конца года должно быть принято решение о будущем FCAS. "Независимо от того, каким оно будет, решение будет принято до конца года", — объявил федеральный министр обороны Борис Писториус (СДПГ).

Французский министр обороны сомневается

В сущности, речь сейчас идет о следующей фазе развития, "этапе 2". Цель этого этапа — к 2028-2029 годам иметь в распоряжении пригодные к полету демонстрационные модели и перечислить дополнительные средства на развитие. Глава производственного совета Претцль напоминает, что будущее FCAS теперь зависит от политического решения и что дальнейшие действия зависят от политиков в Берлине, Париже и Мадриде.

В Берлине в настоящее время обсуждаются различные сценарии. "FCAS не обязательно должен умереть, если Dassault выйдет из проекта. Airbus может построить новый боевой самолет и с другими партнерами", — говорит один из информированных источников. Специалисты Airbus обладают необходимыми знаниями и опытом. А франко-германский альянс может продолжить свое существование, о чем свидетельствует, например, создание совместного военно-промышленного концерна KNDS.

Однако не только глава Dassault, но и новый министр обороны Франции Катрин Вотрен сомневается в возможностях Германии. В интервью телеканалу Europe 1 она недавно заявила, что в настоящее время Германия не обладает компетенциями для самостоятельного производства истребителей. Действительно, со времен Второй мировой войны Германия участвует в производстве боевых самолетов только в рамках совместных проектов, таких как Tornado или Eurofighter.

Отказ от разработки FCAS в его нынешнем виде стал бы не первым случаем прекращения совместного производства истребителей с Францией. В 1980-х годах несколько европейских стран — членов НАТО вели разработку модели под названием European Fighter Aircraft. Однако в 1985-1986 годах Франция отказалась от участия в проекте, и разработчики пошли разными путями. С одной стороны, это был Eurofighter с участием Германии, Великобритании, Испании и Италии, а с другой — самостоятельная французская модель Rafale.

Причиной раскола стали разные представления о спектре применения истребителя, которые и сейчас могут стать яблоком раздора. Так, Франции нужна модель, которая может взлетать с авианосцев, что ограничивает массу, а Германии нужна модель с большей дальностью полета, чтобы удлинить время до дозаправки в воздухе.

Признаки провала множатся. Так, недавно Financial Times сообщила, что Германия и Франция отказываются от создания совместного истребителя и вместо этого сосредоточатся на совместной системе управления и контроля Combat Cloud.

На случай, если Dassault выйдет из проекта, уже сейчас активно обсуждают возможные альтернативы. В Берлине в качестве плана Б называют Швецию с оборонным концерном Saab — производителем истребителя Gripen, а также проект Global Combat Air Programme (GCAP). В этом проекте участвуют Великобритания, Италия и Япония. Истребитель GCAP должен быть готов к эксплуатации в конце 2030-х годов, то есть раньше, чем проект FCAS.

Возможное партнерство со Швецией может основываться на положительном опыте в двусторонних оружейных проектах. Например, Saab модернизирует фрегаты класса F123. Saab также участвует в проекте крылатых ракет Taurus. Кроме того, существуют тесные связи между Saab и немецким стартапом в области вооружений Helsing, в котором шведы являются стратегическим инвестором. Программное обеспечение для воздушного боя с искусственным интеллектом от Helsing должно улучшить будущие возможности Eurofighter.

Очевидно, что из-за постоянных задержек проект FCAS испытывает все большее давление в плане сроков. Истребитель так называемого шестого поколения стал бы технологическим прорывом вслед за самыми современными разработками Китая и США. Впрочем, американские и китайские прототипы техники этого поколения уже совершают полеты или находятся на продвинутых стадиях разработки.

Кроме того, конкуренция в сфере истребителей становится все более жесткой. Например, Турция разработала истребитель пятого поколения Kaan, который должен быть готов к эксплуатации в 2030 году. Турция только что заказала 20 истребителей Eurofighter в качестве временного решения до ввода в эксплуатацию Kaan. Пока никто не хочет строить догадки на тему экспортных перспектив модели FCAS. Сначала нужно определить, кто будет ее производить. И будет ли она вообще создана.