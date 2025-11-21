Войти
ТАСС

Сийярто: ЕС по-прежнему испытывает иллюзии, будто Украина может победить Россию

420
0
0
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Это очень далеко от реальности, подчеркнул венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей

БУДАПЕШТ, 20 ноября. /ТАСС/. Евросоюз по-прежнему находится в плену глубоких заблуждений, полагая, что Украина может выйти победителем из конфликта с Россией, и поэтому намерен продолжать военную поддержку Киева. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в перерыве совещания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

"Очевидно, что европейские политики по-прежнему не хотят мира и сделают все возможное, чтобы не допустить достижения мирного соглашения [по Украине]", - сказал Сийярто в беседе с венгерскими журналистами, которая транслировалась телеканалом М1.

По его словам, "политическая элита в Брюсселе находится в плену иллюзий, рассчитывая, что Украина может выиграть эту войну". "Это очень далеко от реальности, это не более чем иллюзия", - подчеркнул министр.

Он считает, что украинцы могут продолжать войну, если хотят, но их решение "не должно налагать никаких моральных или юридических обязательств на Евросоюз". "Это глубоко противоречит интересам Европы - вкладывать деньги в поставки вооружений и в продолжение этой войны, в которой не может быть победителя", - убежден Сийярто.

По его мнению, вместо того чтобы оказывать военную и финансовую поддержку Украине, страны ЕС должны поддержать миротворческие усилия США. "Думаю, что интересам Европы также отвечало бы скорейшее начало переговоров с Россией, чтобы после достижения возможного американо-российского соглашения Евросоюз не остался в стороне от будущего сотрудничества между Западом и Востоком, которое обещает успех", - заявил венгерский министр. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 09:25
  • 14
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 21.11 08:13
  • 11548
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 08:05
  • 4
Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?
  • 21.11 01:39
  • 1
ЕС обсудит новые санкции против теневого флота России (Bloomberg, США)
  • 21.11 01:22
  • 3
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 20.11 23:22
  • 0
Поскольку "авианосная" тема на затухает в обсуждении - опять о ней.
  • 20.11 20:34
  • 0
Что такое Украина и Запад/UK применительно к СВО, в "художественном разрезе" :)
  • 20.11 18:45
  • 6
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)