Войти
Военное обозрение

Китай представил сферического робота RB21H для городского патрулирования

422
0
0

Источник изображения: topwar.ru

На Парижской выставке Milipol 2025 китайская компания Beijing Ribri Technology представила сферического робота RB21H – наземный беспилотник, имеющий мощные акустические возможности.

Центральное место в конструкции системы занимает акустический модуль, который чётко передаёт звук в шумной среде, в которой обычные громкоговорители могут столкнуться с трудностями. Динамик призван ясно доносить до людей определённые оповещения или предупреждающие сигналы.

RB21H способен генерировать звук силой 142 дБ кратковременно и 134 дБ непрерывно. Это очень высокие значения, близкие к уровню звука при взлёте реактивного самолёта (около 140 дБ). При показателе 130 дБ человек испытывает боль, так что вполне возможно, что аппарат предназначен для выполнения полицейских функций при подавлении беспорядков.

Источник изображения: topwar.ru

Робот способен развивать скорость до 34 км/ч, что делает его одним из самых быстрых наземных аппаратов в своей категории. Вес системы составляет 180 кг.

По словам разработчика, робот предназначен для эффективного голосового оповещения в местах, где сотрудники службы безопасности должны обращаться к отдельным лицам или группам на расстоянии. RB21H поддерживает удалённую связь во время городского патрулирования, выступая в качестве промежуточного аудиоузла между оператором и людьми в зоне оповещения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
БПЛА
Робот
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 09:25
  • 14
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 21.11 08:13
  • 11548
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 08:05
  • 4
Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?
  • 21.11 01:39
  • 1
ЕС обсудит новые санкции против теневого флота России (Bloomberg, США)
  • 21.11 01:22
  • 3
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 20.11 23:22
  • 0
Поскольку "авианосная" тема на затухает в обсуждении - опять о ней.
  • 20.11 20:34
  • 0
Что такое Украина и Запад/UK применительно к СВО, в "художественном разрезе" :)
  • 20.11 18:45
  • 6
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)