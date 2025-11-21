Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?

Андрей Суржанский — о том, что известно и чем может обернуться инициатива для Зеленского

Мнение

После довольно продолжительной паузы в деле урегулирования конфликта на Украине произошел необычайно резкий всплеск активности. Американские СМИ буквально взорвались новостями о подготовке администрацией президента США Дональда Трампа нового мирного плана. При этом все они ссылались на разного рода источники, которых объединяет полная анонимность.

Миру быть или не быть

Одним экспертам и аналитикам такая ситуация дала повод выступить с оптимистическими оценками и комментариями вроде "миру быть". Другие отреагировали скептическим "а может, и не быть", памятуя о том, что мирный процесс уже несколько раз спотыкался и топтался на месте после проблесков надежды.

По сведениям телеканала NBC News, Трамп одобрил новый план, который состоит из 28 пунктов. Портал Axios, в частности, информировал, что американские предложения предусматривают отказ Киева от части территорий и вооружений в обмен на предоставление Соединенными Штатами гарантий безопасности Украине и Европе. Агентство Reuters замечает, что предложения включают, помимо прочего, сокращение численности Вооруженных сил Украины чуть ли не в два раза. По имеющейся информации, в работе над планом участвовали специальный посланник президента США Стивен Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. При этом, указывает телеканал NBC News, во время работы над документом высокопоставленные представители администрации США, мол, консультировались со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, а также с украинскими чиновниками. "План сфокусирован на предоставлении обеим сторонам гарантий безопасности, чтобы обеспечить прочный мир", — сказал неназванный чиновник США.

В свою очередь, газета The Wall Street Journal утверждает, что Вашингтон среди прочего предлагает Киеву как минимум на несколько лет отказаться от идеи вступления в НАТО. Наконец, как пишет Financial Times, план администрации Трампа предусматривает закрепление государственного статуса за русским языком и обеспечение прав Украинской православной церкви Московского патриархата. Издание также указало, что американский план был передан на этой неделе Уиткоффом секретарю Совета национальной безопасности Украины Рустему Умерову в Майами. О внезапной поездке Умерова в США писали многие украинские СМИ, добавляя при этом, что там проживают его ближайшие родственники.

Тайное становится явным?

Поскольку количество анонимных утечек о "секретных переговорах" перешло в качество, госсекретарь США Марко Рубио решил расставить все (или почти все) точки над "i". Он подтвердил, что администрация действительно разрабатывает предложения по урегулированию конфликта на Украине, учитывая позиции Москвы и Киева, а также полагает, что "обе стороны" должны пойти на "необходимые уступки". Как он написал в соцсети X (ранее Twitter), для урегулирования "требуется подробный обмен серьезными и реалистичными идеями". "Именно поэтому мы разрабатываем и далее будем разрабатывать список потенциальных предложений по прекращению этой войны на основе информации от обеих сторон конфликта", — подчеркнул глава американского внешнеполитического ведомства.

Но тем не менее эти пояснения и столь многочисленные утечки в СМИ оставляют много вопросов. Например, что все же будет с Запорожской и Херсонской областями, которые включены в перечень субъектов РФ в Конституции России, — ждать официального признания из-за океана? Что будет с денацификацией Украины? Как предполагается обеспечить ее нейтральный внеблоковый и безъядерный статус? А также что с отменой санкций против РФ? И главное — каким образом планируется гарантировать, что очередной мирный план не превратится в Минск-3 и что на смену одного враждебного режима не придет другой?

На Западе ошеломлены

Новость о появлении нового мирного плана привела в смятение Киев и западные столицы. Видимо, прежде всего тем, что к его разработке они все же не имели никакого отношения.

Как сообщило американское издание Politico, опять же со ссылкой на неназванные источники, украинские и европейские чиновники были просто ошеломлены. По информации газеты, Стивен Уиткофф начал работать над новым планом урегулирования в конце октября после встречи с Кириллом Дмитриевым в Майами. Как утверждают источники Politico, у многих западных и украинских политиков эта новость вызвала опасения, что США могут уступить требованиям России.

Примечательно, что европейский чиновник и источник, близкий к украинскому руководству, на условиях анонимности заявили NBC News, что Киев не участвовал в подготовке этого мирного плана и что Украину проинформировали о нем лишь в общих чертах.

Западных кураторов Владимира Зеленского понять можно. Положение на фронте сегодня таково, что выдвигать какие-то условия сейчас не с руки. До сих пор европейская партия войны всячески саботировала мирный процесс, пытаясь "втюхать" свой собственный план, совершенно оторванный от реалий. Но готова ли она на этот раз вступить в клинч с Трампом?

Москва заявляет, что не в курсе

В свою очередь, в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут западные СМИ. "Знаете, мы уже неоднократно все видели и заказные статьи, и статьи, которые на все лады описывали различные процессы, потом это ничего не подтверждалось и так далее. Поэтому я скажу то, из чего и надо исходить, оценивая подобные публикации. Есть официальные каналы, ... Этими каналами и необходимо пользоваться. Никакой информации от американской стороны в упомянутом контексте в Министерстве иностранных дел не получали", — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Кто же тогда от лица России обсуждает с американцами новый мирный план по Украине, пусть даже неофициально? Американские СМИ, как я уже отметил, указывают на спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева, которого они еще иногда называют главой суверенного фонда РФ.

Кремль, в свою очередь, дал следующие пояснения: "Были обсуждения [украинского урегулирования президентами] в Анкоридже, и в дополнение к тому, что обсуждалось в Анкоридже, никаких новаций нет", — заверил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Москва и Вашингтон продолжают контакты, но нельзя сказать, что идет полноценный процесс консультаций по Украине. На просьбу уточнить, с кем сейчас в Вашингтоне ведутся переговоры, он повторил: "Консультаций и переговоров не ведется".

Мирные инициативы и дело Миндича

Всплеск активности на украинском треке удивительным образом совпал с коррупционным скандалом на Украине, уже получившим название "Миндичгейт" по имени главного персонажа. Есть мнение, что американцы сами же и инициировали скандал. И в пользу этой версии немалая аргументация.

Напомню, что 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Обыски прошли у совладельца фирмы "Квартал 95" Тимура Миндича, которого называют "кошельком" Зеленского, а также у главы Минюста, ранее министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли около $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров из квартиры Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич выехал с Украины прямо перед обысками и находится в Израиле.

Оппозиция тем временем требует отставки главы офиса Зеленского Андрея Ермака, которому приписывается значительное влияние на правительство, и Умерова, фигурирующего в коррупционном скандале с "пленками Миндича". Оба должны были вернуться из Турции вечером 19 ноября, но пока не появлялись в публичном пространстве (на фоне сообщений в СМИ об их грядущей отставке и возможном уголовном преследовании).

Любопытно, что пока ни сам Трамп, ни кто-либо из его ближайшего окружения не прокомментировали скандал, хотя тема коррупции на Украине давно увлекает нынешнего президента США. Еще во время своего первого срока Трамп ставил своим помощникам задачу вскрыть факты коррупции на Украине и участие в этом семьи Джо Байдена. А после возвращения в Белый дом в январе нынешнего года поручил разобраться, куда пошли средства из выделенных Киеву $350 млрд.

Для Трампа дело Миндича — это еще один аргумент в пользу того, чтобы прекратить выделение прямой помощи Киеву и больше не возвращаться к этой теме. На днях он повторил, что США больше не финансируют Украину. Это, например, подтверждают и последние данные Национального банка Украины (НБУ), согласно которым Киев не получал прямой финансовой помощи от США в 2025 году, после вступления в должность президента Трампа. Есть также все основания предполагать, что Вашингтон не будет участвовать ни в каком будущем варианте "плана Маршалла" по восстановлению Незалежной, поскольку исходит из того, что Европа сама должна позаботиться о своем потенциальном члене. Да и сама реализация "плана Маршалла" возможна только после завершения конфликта на Украине.

У меня нет никаких сомнений, что американцы с самого начала контролировали весь ход расследования. Дело в том, что представитель ФБР постоянно работает в НАБУ в рамках межведомственного меморандума, подписанного еще при создании бюро. У него даже есть собственный кабинет в здании НАБУ. Вопрос в том, почему именно сейчас украинские борцы с коррупцией вывалили этот убийственный компромат с телефонными записями и прочими сопровождающими материалами?

О чем говорит золотой унитаз Миндича?

Не исключено, что дело Миндича, наносящее прямой удар по Зеленскому, — это часть операции по принуждению к миру. После американо-российского саммита в Анкоридже администрация Трампа, похоже, стала гораздо лучше понимать, по каким позициям Россия готова идти на компромиссы, а по каким бесполезно пытаться выкручивать ей руки.

В интервью ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010–2014) Николай Азаров высказал мнение, что Россия и США на переговорах по украинскому кризису должны обсуждать не территориальный вопрос, а смену киевского режима, так как именно это может привести к миру. "То есть должен быть режим, который способен будет исполнять свои обязательства, договороспособный", — сказал он.

Американцы, полагаю, прекрасно отдают себе отчет в том, что подпись Зеленского под любым мирным соглашением, которое может появиться на основе предложенного ими плана, в глазах Москвы ничего не будет стоить. Альтернативой же мирному плану может стать поражение Украины и, как следствие, ее развал как государства.

При всей своей импульсивности и кажущейся непоследовательности, Трамп, как ни странно, планомерно, хотя и с некоторыми паузами, движется к анонсированной цели — завершению девятого (по его личному счету) международного конфликта. И если глава Белого дома в какой-то момент придет к выводу, что Зеленский остается тут главным препятствием, — он постарается избавиться от него или, как еще выражаются, слить.

В этом смысле золотой унитаз, обнаруженный при обыске в квартире Миндича и на котором, как пишут, приходилось сиживать самому Зеленскому, приобретает определенный символизм.

Андрей Суржанский, Обозреватель Аналитического центра ТАСС

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru