Белоусов отметил роль глав России и Китая в укреплении связей между странами

Глава МО России провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ключевую роль в укреплении российско-китайских связей играют дружеские и доверительные отношения между лидерами двух стран. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию в мае и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Китай в сентябре придали мощный импульс укреплению двусторонних отношений во всех сферах", - сказал Белоусов.

Как сообщили в российском военном ведомстве, Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся в Москве.