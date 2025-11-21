Войти
Белоусов отметил роль глав России и Китая в укреплении связей между странами

431
0
0
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Источник изображения: © Минобороны России

Глава МО России провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что ключевую роль в укреплении российско-китайских связей играют дружеские и доверительные отношения между лидерами двух стран. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Визит председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина в Россию в мае и президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Китай в сентябре придали мощный импульс укреплению двусторонних отношений во всех сферах", - сказал Белоусов.

Как сообщили в российском военном ведомстве, Белоусов провел переговоры с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся в Москве. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
