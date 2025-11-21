Войти
Способную пробивать бункеры авиабомбу впервые показали на Dubai Airshow

Сброс авиационных бомб УПАБ-1500. Кадр видео
Сброс авиационных бомб УПАБ-1500. Кадр видео.
Источник изображения: © Минобороны России

Способную пробивать бункеры авиабомбу УПАБ-1500ТВ-Э показали на Dubai Airshow

Управляемую планирующую авиационную бомбу УПАБ-1500ТВ-Э, способную уничтожить железобетонные укрытия, впервые презентовали на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025.

Управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500ТВ-Э была впервые продемонстрирована на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2025, передает ТАСС.

Производитель бомбы входит в состав корпорации "Тактическое ракетное вооружение". Данная авиабомба создана на основе предыдущей модели УПАБ-1500Б-Э и получила гораздо более точную систему наведения за счет телекамеры, которая дополняет инерциально-спутниковое управление. Это позволяет значительно повысить эффективность поражения защищенных целей.

Бомба весит полторы тонны и может применяться с самых современных российских истребителей. Дальность действия вооружения достигает 50 км.

Новинка способна уничтожать подземные командные пункты, самолеты в железобетонных укрытиях, заводские мощности и стартовые пусковые установки. Совмещение различных средств наведения обеспечивает высокую точность при поражении целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех заявил об уничтожении тяжелых переправ украинских войск с помощью реактивных систем залпового огня "Торнадо-С".

Переносной зенитный ракетный комплекс "Верба" удерживает лидерство среди мировых аналогов по своим характеристикам.

Концерн "Калашников" ранее завершил поставку модернизированных управляемых ракет "Вихрь-1".

