Войти
ТАСС

Белоусов: военные мероприятия РФ и КНР не направлены против третьих сторон

432
0
0
Флаги РФ и КНР.
Флаги РФ и КНР.
Источник изображения: D-Russia.ru

Цель совместных мероприятий по боевой подготовке - обеспечить безопасность двух стран, отметил министр обороны России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Увеличение числа проводимых совместных мероприятий по боевой подготовке РФ и КНР не направлено против третьих сторон. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

На переговорах с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся в Москве Белоусов отметил, что военные ведомства России и Китая приступили к реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, существенно расширив количество совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе.

"Их цель - обеспечить безопасность двух стран. Подчеркну, что они не направлены против третьих сторон", - заявил Белоусов. Он также добавил, что военное сотрудничество России и Китая основано на доверии и понимании интересов друг друга. "Рассчитываю, что сегодня мы наметим новые горизонты сотрудничества в оборонной сфере", - подытожил министр обороны РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 09:25
  • 14
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 21.11 08:13
  • 11548
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 08:05
  • 4
Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?
  • 21.11 01:39
  • 1
ЕС обсудит новые санкции против теневого флота России (Bloomberg, США)
  • 21.11 01:22
  • 3
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 20.11 23:22
  • 0
Поскольку "авианосная" тема на затухает в обсуждении - опять о ней.
  • 20.11 20:34
  • 0
Что такое Украина и Запад/UK применительно к СВО, в "художественном разрезе" :)
  • 20.11 18:45
  • 6
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)