Белоусов: военные мероприятия РФ и КНР не направлены против третьих сторон

Цель совместных мероприятий по боевой подготовке - обеспечить безопасность двух стран, отметил министр обороны России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Увеличение числа проводимых совместных мероприятий по боевой подготовке РФ и КНР не направлено против третьих сторон. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

На переговорах с зампредседателя Центрального военного совета КНР генерал-полковником Чжан Юся в Москве Белоусов отметил, что военные ведомства России и Китая приступили к реализации достигнутых на высшем уровне договоренностей, существенно расширив количество совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе.

"Их цель - обеспечить безопасность двух стран. Подчеркну, что они не направлены против третьих сторон", - заявил Белоусов. Он также добавил, что военное сотрудничество России и Китая основано на доверии и понимании интересов друг друга. "Рассчитываю, что сегодня мы наметим новые горизонты сотрудничества в оборонной сфере", - подытожил министр обороны РФ.