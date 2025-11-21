«Убийца «шахедов»: ВСУ получили новейшие зенитные установки для борьбы с дронами

Украина получила новые британские зенитные установки Terrahawk Paladin

Вооруженные силы Украины получили новейшие британские зенитные установки Terrahawk Paladin. Они способны противодействовать ударным дронам различных типов. В Киеве эти установки уже прозвали «убийцами «шахедов». Что это за оружие и как оно работает, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили и уже начали использовать зенитный артиллерийский комплекс Terrahawk Paladin, сообщил украинский портал «Милитарный».

О планах поставок этого новейшего оружия в середине октября объявил министр обороны Великобритании Грант Шеппс. Он анонсировал новый крупный пакет военной помощи Украине на сумму более £100 млн, в который среди прочего вошел и MSI-DS Terrahawk Paladin.

В том же перечне, по данным британского военного ведомства, — средства разминирования, которые помогут ВСУ преодолевать минные поля, приспособления для наведения мостов через водные преграды и траншеи, а также техника для уничтожения невзрывных заграждений.

30-миллиметровый зенитный артиллерийский комплекс Terrahawk Paladin разработан британской компанией MSI-Defense Systems Ltd. (MSI-DS), специализирующейся на проектировании, разработке и производстве оборонительных систем. Комплекс, предназначенный в первую очередь для борьбы с беспилотными летательными аппаратами, впервые представили на оборонной выставке DSEI-2022 в Лондоне в сентябре 2022 года.

Он представляет собой смонтированную на транспортируемой автотранспортом платформе-поддоне дистанционно управляемую с двух выносных пультов интегрированную систему, включающую средства обнаружения БЛА и дистанционно управляемый боевой модуль Terrahawk LW разработки MSI-DS c 30-мм автоматической пушкой Northrop Grumman Bushmaster II Mk 44, стреляющей двумя типами боеприпасов, в том числе и программируемыми.

Боевой модуль имеет двухленточную систему питания боеприпасами. Возможно применение артустановок других типов калибров от 20 до 40 мм. Система обнаружения включает размещенную на подъемной мачте малогабаритную РЛС SKYctrl с четырьмя неподвижными антеннами с АФАР X-диапазона FIELDctrl производства польской компании Advanced Protection Systems (APS) и электронно-оптическую круглосуточную станцию MSI-DS SATOS, включающую лазерный дальномер.

Одно из сообщений компании Advanced Protection Systems Inc об этом типе зенитного артиллерийского комплекса звучит так: «3D-радары APS FIELDctrl MIMO и программное обеспечение CyViewC2 являются частью передового продукта фирмы MSI-DS, а именно MSI-DS TERRAHAWKVSHORAD. Эта платформа, дополненная инновационной технологией борьбы с беспилотниками от APS, уже поставлена зарубежным заказчикам в значительном количестве».

VSHORAD — это Very Short Range Air Defence System, то есть система ПВО очень короткого радиуса действия.

Что касается MIMO (Multiple Input Multiple Output, множественный вход — множественный выход), то подобная система представляет собой реализацию нового радиолокационного метода, состоящего из нескольких передающих и нескольких приемных антенн.

Terrahawk Paladin. Источник: MSI-Defense Systems Ltd.

РЛС FIELDctrl Ultra 3D MIMO обеспечивают обнаружение, сопровождение и классификацию дронов. Поражение БЛА может осуществляться как кинетически, так и не кинетически. Зенитный артиллерийский комплекс MSI-DS TERRAHAWK VSHORAD уже используется государствами-участниками НАТО и другими странами мира.

На Украине ЗАК MSI-DS Terrahawk Paladin уже поспешили назвать «убийцей «шахедов». Но главный экзамен — проверку боевыми действиями — британскому зенитному артиллерийскому комплексу еще только предстоит сдать. И вовсе не факт, что Terrahawk Paladin получит оценку «отлично».

К тому же, этих комплексов, судя по всему, поставлено ВСУ очень немного. Поэтому удастся ли британскому предприятию-изготовителю набрать столь необходимую статистику в ходе боевого применения этой системы, вопрос открытый.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).

Михаил Ходаренок