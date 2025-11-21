«Русофобская волна»: российское судно обвинили в «лазерной атаке» на британскую авиацию

Министр Хили: британские ВМС и ВВС следят за российским судном «Янтарь»

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что истребители и фрегат следят за российским океанографическим судном «Янтарь», находящимся к северу от Шотландии. Он обвинил корабль в картографировании подводных кабелей связи и применении лазерных систем против британских ВВС. О том, почему глава минобороны выступил с подобными заявлениями и как на это отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что направил истребители и фрегат в зону, где находится российское океанографическое судно «Янтарь».

«Я изменил правила ведения боевых действий ВМС, чтобы мы могли более внимательно следить за действиями «Янтаря», когда он находится в наших водах, и у нас есть наготове варианты военных действий», — сказал он.

Хили заявил, что «Янтарь» находится к северу от Шотландии вблизи британских вод, и это якобы уже второй случай приближения корабля к Великобритании за год.

Министр обороны также обвинил «Янтарь» в картографировании подводных кабелей связи и угрозе критически важной подводной инфраструктуре НАТО.

Кроме того, «Янтарь» якобы применял лазерные системы против противолодочных самолетов P-8 Poseidon ВВС Великобритании, которые были посланы для наблюдения за судном, утверждает Хили.

«Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если «Янтарь» направится на юг на этой неделе, мы готовы», — приводит его слова газета The Guardian.

Судно «Янтарь»

Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» — головной корабль проекта 22010, построенный на одноименном судостроительном заводе в Калининграде.

«Янтарь» создан для изучения глубоководных районов Мирового океана. Судно может работать с обитаемыми глубоководными аппаратами, выполнять поисковые и спасательные задачи, а также обследовать морское дно.

Длина корабля составляет около 108 м, ширина — 17,2 м, водоизмещение превышает 5,2 тыс. т. Максимальная скорость — до 15 узлов, дальность плавания — 8 тыс. морских миль. Экипаж — 60 человек, автономность — до 60 суток.

Формально «Янтарь» входит в состав Северного флота, однако его эксплуатацией занимается Главное управление глубоководных исследований (ГУГИ) Минобороны.

В сентябре газета Financial Times выпустила материал, в котором рассказывалось, что корабль вызывает «беспокойство» у НАТО.

«[Янтарь] — это инструмент, который Россия использует, чтобы как-то... держать нас в напряжении. Он следует по трассам кабельных линий и трубопроводов, делая остановки. Мы очень внимательно следим за ним», — приводит FT слова одного из высокопоставленных военачальников НАТО.

Российский ответ

В посольстве России в Великобритании заявили, что слова Хили об угрозе от судна «Янтарь» вызывают улыбку, а Москве не интересны подводные коммуникации.

«Действия нашей страны не затрагивают интересы Соединенного Королевства и не направлены на подрыв его безопасности. Нам не интересны британские подводные коммуникации», — подчеркнули в дипмиссии.

Русофобский курс политики Лондона создает условия для опасных ситуаций, Великобритании стоит воздержаться от деструктивных шагов, заключили в посольстве России.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил «Газете.Ru», что заявления главы МО Великобритании говорят о градусе истерии, который царит в этой стране.

«Это показывает исключительно уровень истерии, до которого довели свое население страны НАТО — им повсюду уже мерещится российская агрессия, и отвечать на эти фантомы, что самое плохое, там намерены самым жестким военным образом», — сказал он.

Депутат добавил, что Россия готова защищать свои корабли от агрессии со стороны Великобритании.

«Понятно, что свой гражданский флот Россия будет защищать, и стоит британцам совершить неверный шаг, и они немедленно получат ответ. И совершенно ясно, кто в данной ситуации провоцирует эскалацию — не экипаж же «Янтаря» в самом деле, которые просто занимаются составлением морских карт», — добавил он.

Президент Центра стратегической конъюнктуры, военный эксперт Иван Коновалов рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что любые действия России используются для нагнетания истерии.

«Любое действие нашего флота, любые действия нашей армии, например, учения, всегда вызывают огромную критику, и тут же еще и различные инсинуации возникают и появляются различные версии, с помощью которых в основном европейские лидеры, как военные, так и политические поддерживают общую русофобскую волну. Если появляются русские — ну что вы, конечно же, надо немедленно поднять дикий вопль, потому что русские идут, так сказать», — сказал он.

Александр Карпов, Екатерина Закарьян