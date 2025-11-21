Войти
В России прокомментировали мощь и точность «Торнадо-С»

Фото: Александр Река / ТАСС
«Ростех»: «Торнадо-С» оказались эффективнее дронов при уничтожении крупных целей

В «Ростехе» заявили, что реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» может эффективно уничтожать крупные вражеские цели. Об этом сообщается в соцсетях госкорпорации.

Представители компании прокомментировали ролик, на котором продемонстрировали работу РСЗО при уничтожении тяжелого механизированного моста. Изначально переправу пытались ликвидировать с помощью дронов, однако они лишь оставили в полотне моста небольшие отверстия. Затем по переправе нанесли удар с помощью «Торнадо-С», в результате которого цель была уничтожена.

«Когда беспилотники-камикадзе не могут справиться с целью, в дело вступает не менее точный, но несравнимо более мощный боеприпас системы "Торнадо-С"», — отметили в «Ростехе» и добавили, что 300-миллиметровый снаряд, выпущенный за десятки километров, попал точно в переправу без какого-либо отклонения. В госкорпорации подчеркнули, что металлические блоки, способные выдержать военную технику массой 60 тонн, развалились на части.

«Торнадо-С» назвали одним из высокоэффективных средств поражения точечных целей в зоне специальной военной операции.

В начале ноября применение реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» по позициям Вооруженных сил Украины показали в Волчанске.

Страны
Россия
Украина
Продукция
Торнадо-С
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
