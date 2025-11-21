Войти
Показано боевое применение «мини-ТОС» на базе НРТК «Курьер»

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых можно увидеть боевое применение наземной роботизированной огнеметной системы на базе НРТК «Курьер». Установленные на беспилотной платформе огнеметы «Шмель» выжигают позиции противника, облегчая последующие штурмовые действия.

Бойцы 20-й бригады РХБЗ продемонстрировали работу беспилотного «миниатюрного ТОС». Под управлением оператора система выдвинулась на огневую позицию, после чего точно поразила цель. Перспективы у подобных разработок крайне высоки, так как, в отличие от традиционных ТОС, они позволят обезопасить личный состав от ударов противника, что немаловажно в условиях активного применения БПЛА.

Источник изображения: topwar.ru

«Мини-ТОС» использует пусковую установку в виде ложи для одноразовых реактивных боеприпасов типа гранатометов «Шмель». Огонь может вестись как и по всем «стволам» одновременно, так и в заданном нужном порядке. Такая конструкция позволяет легко перезарядить установку имеющимся пехотным вооружением, использование которого вместо специализированных боеприпасов уменьшает еще и затраты на логистику. Машина оснащена лазерным дальномером и баллистическим компьютером, которые позволяют с высокой точностью вести огонь на расстоянии до 850 метров.

НРТК «Курьер» представляет собой гусеничную платформу для перевозки раненых, снабжения, а также для установки огневых систем. Комплекс изначально был спроектирован под нужды российской армии, имеет понятное управление, подробные инструкции и быструю связь с технической поддержкой.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  В новости упоминаются
Продукция
Шмель РПО
Проекты
636.3
БПЛА
ИТ
