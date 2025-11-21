Трамп одобрил продажу Саудовской Аравии истребителей F-35A и танков M1 "Абрамс"

ЦАМТО, 20 ноября. Администрация президента США Дональда Трампа объявила о крупном пакете поставок вооружений Саудовской Аравии в рамках недавно подписанного "Стратегического оборонного соглашения" (SDA).

Как сообщается в пресс-релизе Белого дома, администрация Д.Трампа подтверждает, что Вашингтон одобрил продажу Эр-Рияду истребителей F-35A "Лайтнинг-2", передача которых долгое время блокировалась, а также почти 300 основных боевых танков M1 "Абрамс".

Подписанное президентом США Дональдом Трампом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом соглашение Белый дом охарактеризовал как "укрепляющее давнее оборонное партнерство между двумя странами".

Хотя подробности не разглашаются, ожидается, что соглашение упростит нормативно-правовое регулирование будущего оборонного сотрудничества и будет способствовать реализации совместных проектов.

"Стратегическое оборонное соглашение – это победа в реализации программы "Америка прежде всего. Это соглашение упрощает работу американских оборонных компаний в Саудовской Аравии, обеспечивает новые средства для совместного финансирования расходов США со стороны Саудовской Аравии и подтверждает, что Королевство рассматривает Соединенные Штаты как своего основного стратегического партнера", – говорится в заявлении Белого дома.

Как отмечается, подписание "Стратегического оборонного соглашения" напрямую связано с результатами майского визита президента США Д.Трампа в Эр-Рияд и инвестиционными обязательствами Саудовской Аравии в размере 600 млрд. долл. в экономику США, согласованными в ходе того визита. В рамках значительного расширения этого партнерства наследный принц Мухаммед бин Салман в ходе нынешней встречи объявил, что Эр-Рияд увеличит свои инвестиционные обязательства в экономику США почти до 1 трлн. долл.

Отмечается, что стороны также достигли договоренности о сотрудничестве в области гражданской атомной энергетики, критически важных минералов и искусственного интеллекта.