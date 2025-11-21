Войти
Германия выпустила первый построенный «с нуля» танк за её современную историю

Источник изображения: topwar.ru

Компания KNDS Germany официально представила танк Leopard 2A8 на церемонии выкатки. Это первый ОБТ, полностью построенный «с нуля» в Германии за её современную историю: последний раз машина данного типа выпускалась в далёком 1992 году.

Бундесвер заказал в общей сложности 123 единицы A8, которые планируется передать в период с 2027 по 2030 год. До начала поставок данная модель будет проходить комплексную проверку. 45-я танковая бригада, которую предполагается развернуть в Литве, станет первым подразделением немецкой армии, которое получит самую современную версию ОБТ.

Также представленный 19 ноября норвежский вариант A8:

Источник изображения: topwar.ru

Leopard 2A8 – это полностью переработанный по сравнению со своими предшественниками танк, боевая масса которого составляет около 70 тонн. Его основным вооружением является 120-мм орудие L55A1 от Rheinmetall, уже используемое в вариантах A7V и A7A1. Эта пушка позволяет вести огонь как программируемыми ОФС, так и новейшими кинетическими боеприпасами (при их попадании цель уничтожается исключительно за счёт огромной кинетической энергии выстрела, без ВВ в поражающей части).

Машина будет оснащена полностью цифровой СУО и усовершенствованными оптическими приборами дневного и ночного видения для командира и наводчика. Также будет установлена система кругового обзора, объединяющая оптические и термографические сенсоры.

Источник изображения: topwar.ru

Двигатель на 1500 л. с. и бортовые редукторы соответствуют конфигурации танка Leopard 2A7V. Кроме того, A8 будет иметь ВСУ мощностью 20 кВт. Размещённый на крыше башни щиток, улучшенная модульная броневая защита корпуса и башни, усиленное шасси, тяжёлый модуль противоминной защиты, система оповещения о лазерном облучении и новейшая версия КАЗ Trophy, работающая на 360° и способная перехватывать БПЛА, повышают устойчивость A8 по сравнению с предыдущими моделями.

