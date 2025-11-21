ВСУ получили новейшие британские зенитные установки Terrahawk Paladin

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия получила новейшие британские зенитные установки Terrahawk Paladin, которые, как заявляет компания-производитель, способны чрезвычайно эффективно противодействовать ударным дронам различных типов.

Как можно увидеть на показанных украинскими источниками фото, установка базируется на шасси MAN HX, с которого ее при необходимости можно оперативно выгрузить. Особенностью Terrahawk Paladin является полная автономность работы, а также наличие сенсоров и систем обнаружения, сопровождения и уничтожения воздушных, наземных и морских целей на короткой дистанции.

В стандартной комплектации установка Terrahawk Paladin оснащена 30-мм пушкой Mark 44 Bushmaster II с возможностью замены на 40-мм версию. Украина получила вариант с 30-мм пушкой. Кроме того, на платформе установлена ​​фиксированная радиолокационная мачта с круговым обзором для обнаружения малозаметных целей.

Terrahawk Paladin представляет собой наземный зенитный артиллерийский комплекс ближнего действия. Установка предназначается для длительной работы на одной позиции. Впервые опытный образец этой зенитной установки был представлен в 2022 году на тематической выставке DSEI-2022 в Лондоне.

Переданные Киеву установки были оплачены британским правительством из средств специального фонда, финансируемого рядом европейских стран. При этом очевидно, что установка отправлена на Украину для проведения испытаний в реальных боевых условиях.