Нарышкин назвал СВО освободительной от неонацизма операцией

Директор СВР Сергей Нарышкин Сергей Бобылев/ ТАСС
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Руководитель СВР напомнил, что борьба с проявлениями фашизма и нацизма закреплена в качестве важнейшего направления государственной политики

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Специальная военная операция является освободительной от неонацизма, уверен председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Решительная борьба с проявлениями фашизма и нацизма закреплена в качестве важнейшего направления государственной политики Российской Федерации. Свидетельством последовательной приверженности этому курсу является и проведение специальной военной операции, освободительной операции", - сказал он на международном научно-практическом форуме "Без срока давности: Нюрнберг. 80 лет".

"Суровый приговор, вынесенный германскому нацизму судом народов, лег в основу послевоенного международного законодательства и по сей день остается одним из главных морально-правовых императивов для нашей страны", - подчеркнул Нарышкин.

Руководитель СВР констатировал, что "угроза неонацизма по-прежнему актуальна".

"Сегодня мы наглядно видим ее опасные метастазы на Украине и в целом ряде европейских стран", - указал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
