Берлин и Вашингтон решили "подружить" зенитные ракеты IRIS-T с системой AEGIS

442
0
0

Немецкий поставщик управляемых ракет и сухопутных систем противовоздушной обороны Diehl Defence и американская оборонная компания Lockheed Martin заключили соглашение, которое предусматривает совместную проработку адаптации зенитных ракет семейства IRIS-T для их использования в корабельных системах вертикального пуска Mk.41 под управлением системы AEGIS ("Иджис").

Как уточняет Naval News, в рамках Берлинской конференции по безопасности генеральный директор Diehl Defence Гельмут Раух и вице-президент Lockheed Martin Чандра Маршалл подписали Меморандум о взаимопонимании (МоВ).

Система IRIS-T на борту фрегата класса F125, Германия

Diehl Defence


Хельмут Раух пояснил журналистам, что первоначальный акцент делается на интеграции системы управления ракетами IRIS-T SLM, а в перспективе – и гиперзвуковой ракеты HYDEF, в разработке которой компания Diehl играет ключевую роль в рамках Европейского оборонного фонда. По его словам, на основе опыта включения IRIS-T в арсенал немецких фрегатов класса F125 ("Баден-Вюртемберг") можно предположить, что адаптация к системе "Иджис" и установкам Mk.41 потребует около девяти месяцев.

Глава Diehl Defence добавил, что будущий немецкий фрегат класса F127 является одной из потенциальных платформ для использования новой модификации IRIS-T. F127 станут первыми кораблями ВМС Германии, оснащенными американской боевой информационно-управляющей системой "Иджис" и установками вертикального пуска Mk.41. Раух ожидает, что обе системы – IRIS-T и HYDEF – включат в арсенал этих фрегатов.

Также он отметил, что помимо ВМС Германии несколько других европейских флотов выразили заинтересованность в принятии на вооружение IRIS-T, но отказался предоставить более подробную информацию.

Ни Diehl, ни Lockheed Martin не ожидают технических препятствий для интеграции IRIS-T в систему управления "Иджис". Компании и ранее сотрудничали по различным проектам. В частности, недавно они подписали протокол о сотрудничестве в области глобальной цепочки поставок управляемых ракет для системы ПВО "Пэтриот".

IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс средней дальности с эффективной дальностью перехвата 40 км на максимальной высоте 20 км. Cистема не способна обеспечить защиту от баллистических ракет, но эффективна против воздушно-реактивных целей, включая сверхзвуковые противокорабельные ракеты, беспилотники и самолёты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
F125
Mark 41
Иджис
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
