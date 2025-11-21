ЕС обсудит новые санкции против теневого флота России (Bloomberg, США)

Bloomberg: новые меры для 20 пакета санкций против России обсудят в ЕС

В отчаянной попытке оказать давление на Россию европейские чиновники планируют обсудить новые санкции, касающиеся флота, сообщает Bloomberg. Становится очевидно, что Запад не может смириться с собственным бессилием.

Андреа Палашано (Andrea Palasciano)

— Европейский союз изучает дальнейшие ограничительные меры против пособников российского "теневого флота", перевозящего нефть, чтобы подорвать военную казну Москвы и лишить ее возможности продолжать кампанию против Украины.

— Ожидается, что министры иностранных дел ЕС обсудят новые правила и координацию со странами, где зарегистрированы суда, а также портовыми властями и организациями прибрежных государств, участвующими в обеспечении деятельности судов.

— Министры ЕС также обсудят варианты финансирования Украины и рассмотрят вопрос об усилении гибридных атак по всей Европе, в которых Польша обвиняет Россию.

По словам осведомленных источников, на встрече в четверг министры иностранных дел ЕС рассмотрят перспективы активизации взаимодействия со странами, где зарегистрированы суда, чтобы пресечь российские попытки обойти действующие санкции.

В документе, распространенном перед встречей и попавшим в распоряжение агентства Bloomberg, Польша предложила новые правила и порядок координации — в частности, по таким сложным вопросам, как разрешение властям подниматься на борт судна.

Согласно документу, ЕС провел обширную дипломатическую работу с так называемыми "государствами флага", которые регистрируют суда, и ему "практически удалось" убедить многих из них отменить действующую регистрацию. Варшава также предложила наладить отношения с портовыми властями и организациями прибрежных государств, участвующими в обеспечении деятельности судов.

По словам источников, говоривших на условиях анонимности, новые меры, которые еще только обсуждаются, войдут в 20-й пакет санкций ЕС.

Ожидается, что министры ЕС также обсудят дальнейшие варианты финансирования Украины. Бельгия отвергает предложение Европейской комиссии задействовать замороженные активы Центрального банка России для погашения кредитов Украине. Правительство Бельгии опасается юридических последствий использования активов, бóльшая часть которых заморожена в Брюсселе.

Хотя Еврокомиссия предложила два альтернативных варианта — безвозмездный грант в размере 90 миллиардов евро (104 миллиарда долларов) или кредит под залог долга ЕС — их практически невозможно согласовать к марту, когда у Украины закончатся доступные средства.

В настоящее время ЕС стремится как можно скорее проработать юридический текст, который станет отправной точкой для дискуссий на декабрьской встрече лидеров в Брюсселе. Бельгия требует юридического предложения, прежде чем соглашаться на что бы то ни было, а также добивается совместных действий со стороны стран "Семерки".

Этот вопрос будет обсуждаться в кулуарах предстоящей встречи "Двадцатки".

Министры иностранных дел также наверняка обсудят активизацию гибридных атак по всей Европе. Польшу на минувших выходных потряс взрыв, в результате которого была повреждена железнодорожная ветка, по которой доставлялась помощь Украине. Польша назвала это диверсией и обвинила в нападении Россию (Назвав при этом подозреваемыми граждан Украины, прим. ИноСМИ).

На восточном фланге НАТО сохраняется высокая напряженность после вереницы вторжений беспилотников из зоны конфликта на Украине, а также поджогов, в которых местные власти винят Россию (данная информация не подтверждена и не доказана — прим. ИноСМИ).

Верховный представитель Еврокомиссии по иностранным делам Кая Каллас заявила на мероприятии Bloomberg на этой неделе, что ЕС должен отреагировать со всей решительностью.

Кая Каллас заявила, что вмешательство Москвы в дела блока следует рассматривать как терроризм. "Эти диверсии, которые они устраивают на территории разных стран, чрезвычайно серьезны", — заявила Каллас.

"Чего они пытаются достичь прямо сейчас, так это посеять в наших странах страх, чтобы мы перестали помогать Украине", — заключила Каллас. Она добавила, что Россия хочет, чтобы ЕС прекратил помогать Киеву, продемонстрировав, что "сейчас это происходит на вашей территории и касается вас непосредственно".

