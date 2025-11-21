Обнародован план модернизации военной логистики в Европе

В среду, 19 ноября, Еврокомиссия представила "дорожную карту" военной мобильности (Military mobility package). Этот 115-страничный документ предусматривает упрощение перемещения военных грузов и войск внутри ЕС, а также устранение инфраструктурных и бюрократических препятствий в области логистики.

"Военная мобильность является важнейшим фактором оборонной стратегии и возможностей, которые необходимы Европе для эффективного сдерживания противников и реагирования на любые кризисы", – цитирует РБК текст документа.

Флаг Евросоюза news.tts.lt

В основе плана лежит новая Европейская система усиленного реагирования на военную мобильность (EMERS), которая позволит странам-членам или Еврокомиссии предлагать временную приостановку действия обычных правил транспортировки грузов и людей во время чрезвычайных ситуаций. После запуска EMERS военным будет предоставлен приоритетный доступ к инфраструктуре и транспорту. Фактически речь идет о создании "военного шенгена", заявила во время презентации проекта вице-президент ЕК и еврокомиссар по технологическому суверенитету, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

В итоге должна быть обеспечена быстрая и беспрепятственная переброска войск, техники и обслуживающего персонала через Европу по автомобильным и железным дорогам, воздухом и морем. В соответствии с документом в первой половине 2026 года страны ЕС должны разработать конкретные предложения об организации соответствующих транспортных коридоров, а также модернизации 500 критически важных инфраструктурных объектов, которые могут использоваться с военными целями.

Как отмечает Le Monde, ЕС долгое время игнорировал важность инвестиций в военную мобильность. После окончания холодной войны европейские государства сосредоточились на закупках бронемашин, фрегатов и истребителей, необходимых для зарубежных операций, а вопросы логистики и военной инфраструктуры регионов остались на втором плане. В результате ключевые логистические центры в странах блока сегодня непригодны для военных нужд. Также в странах ЕС действуют разные таможенные и административные правила и ограничения. Показателен в этом смысле эпизод с направленными в 2022 году в Румынию для усиления восточного фланга НАТО французскими танками "Леклер". Их поставка заняла недели по причине транспортных норм Германии, ограничивающих максимальный вес автопоездов.

"Значительные препятствия для эффективной военной мобильности в ЕС сохраняются. Национальные правила часто различаются, фрагментированы и не гармонизированы", – признано в "дорожной карте" ЕК.

Сейчас переброска войск от ключевых западных портов в страны, граничащие с Украиной или Россией, требует около 45 дней. Генерал Фабрис Феола, командующий Французским центром оперативной поддержки и логистики, заявил в октябрьском интервью еженедельнику Defence News, что этот процесс занимает десятки дней, что слишком много, особенно при необходимости быстрого реагирования и поддержки стран Балтии "в случае демонстрации силы Россией". Цель блока – сократить этот срок до пяти дней.

"Чем быстрее мы можем перебросить войска, тем сильнее наше сдерживание и оборона. Нам нужно говорить о днях, а не неделях, для переброски сил в Европу. Например, некоторые государства до сих пор требуют уведомлять за 45 дней о прохождении войск других стран для учений", – заявила на презентации "дорожной карты" глава евродипломатии Кая Каллас.

В соответствии с представленным в среду планом ЕС намерен выделить на военную мобильность дополнительно 17,7 млрд евро из Фонда объединения Европы (CEF) в рамках бюджета на 2028–2034 годы, который должен быть утвержден на встрече лидеров Евросоюза в декабре.

Улучшением военной мобильности ЕС будет заниматься в тесной координации с НАТО. Как пишет Le Monde, после начала боевых действий на Украине американцы установили воздушные мосты между своими базами и ключевыми точками военной логистической сети в Европе. Каждую неделю десятки самолетов перевозят оружие, боеприпасы, танки и бронетехнику в Великобританию, Польшу и Германию. Часть этого затем направляется на Украину автомобильным или железнодорожным транспортом, а часть перемещается на склады на случай необходимого оперативного развертывания войск.

ЕС намерен устранить пробелы в своей коллективной обороне к 2030 году – европейские чиновники считают, что к этому моменту блок должен быть готов к потенциальному военному столкновению с Россией. Этот же срок фигурировал в Белой книге ЕС, посвященной обороне, где описан сценарий "высокоинтенсивной войны" на европейском континенте, а Россия названа "фундаментальной угрозой".