Превосходит западные. Чем новейший Су-57 всех удивил

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости, Андрей Коц. Самый современный российский самолет избавился от многих "детских болезней" и стал полноценной боевой единицей тактической авиации ВКС. Презентация в Объединенных Арабских Эмиратах на авиасалоне Dubai Airshow 2025 произвела фурор. Чем поразила разработка — в материале РИА Новости.

Внутренний отсек

В ОАЭ показали восьмой опытный прототип Су-57 — Т-50-9, представленный как экспортная модификация. Истребитель продемонстрировал высокую маневренность с запредельными углами атаки, "кобру Пугачева", "колокол", плоский штопор и другие сложнейшие элементы.

Машину пилотировал известный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. Самолет привлек всеобщее внимание — у выставочного стенда Объединенной авиастроительной корпорации всегда было людно. И понятно почему.

В частности, российская делегация впервые показала внутрифюзеляжные отсеки вооружения машины. Их у самолета четыре — два центральных и два боковых. Конечно, есть и внешние точки подвески, но ракеты на них здорово повышают заметность "невидимки" для РЛС противника и резко увеличивают дистанцию, с которой Су-57 можно засечь. Поэтому вооружение и прячут внутрь. По такому же принципу сконструированы, например, американские истребители F-22 и F-35, а также китайские J-35.

Во внутренних отсеках представленного экспоната посетители выставки рассмотрели новейшие противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ дальностью до 250 километров. Многодиапазонные пассивные головки самонаведения охватывают диапазон от 0,1 до 11 гигагерц, в котором работает большинство радиолокационных станций ЗРК западного производства — от AN/MPQ-53 (комплекс "Пэтриот") до TRML-4D (IRIS-T).

Это совершенно новый уровень. И так малозаметные Су-57 теперь способны уничтожать западные ЗРК, не входя в зону поражения. И летчику даже не надо знать точное местоположение батареи.

По сути, в ракете реализован принцип "выстрелил — забыл". Пуск производится в район РЛС, дальше Х-85УШК действует сама. А без радара батарея полностью теряет боеспособность.

Плоские сопла

Су-57Э, побывавший в Дубае, оснащен так называемым двигателем первого этапа — АЛ-41Ф1, как на истребителях Су-35С. По информации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), двигатель следующего поколения АЛ-51Ф1, он же "Изделие 30", разрабатывается с 2014-го. Два этих мотора способны выдать суммарную тягу в 22 тысячи килограмм-сил. Истребитель получит возможность летать без форсажа на сверхзвуке, развивать скорость до 3000 километров в час и подниматься на 20 тысяч метров.

Долгое время западные эксперты утверждали, что Су-57 нельзя считать истребителем пятого поколения, так как на нем установлены двигатели четвертого. После принятия на вооружение АЛ-51Ф1 скепсиса у них поубавится. Согласно веяниям военной моды, сопла у самолета станут плоскими, как у F-22, что затруднит обнаружение средствами ПВО.

Новые движки получит модернизированный Су-57. Ожидается, что к его производству приступят в следующем году. Также усовершенствуют планер для улучшения устойчивости на сверхзвуковых скоростях. Кроме того, заменят РЛС и добавят помощника на базе ИИ, нашлемную систему прицеливания, усилят ракетное вооружение.

Лучше конкурентов

У Су-57Э уже появились покупатели. Генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил, что иностранному заказчику доставили первые два истребителя. Они уже приступили к несению боевого дежурства. По словам Бадехи, "покупатель доволен".

Повышенный интерес к Су-57 объясним: это единственный истребитель пятого поколения, которому довелось повоевать в условиях противодействия современной системы ПРО, состоящей как из западных, так и из советских компонентов. Как отметил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, самолет хорошо зарекомендовал себя в ходе СВО. Детали его боевого применения неизвестны, но наверняка российская сторона делится ими с потенциальными заказчиками.

В Дубае вспомнили и о легком российском истребителе пятого поколения Су-75 Checkmate, впервые представленном в виде макета на авиасалоне МАКС в 2021-м. Летчик Богдан сказал журналистам, что Су-75 поднимется в воздух через несколько месяцев.