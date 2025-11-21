Patton уходят на покой: Саудовская Аравия закупает сотни танков Abrams

Источник изображения: topwar.ru

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман завершили работу над соглашением о стратегической обороне стоимостью до $1 трлн, которое включает в себя планы по закупке истребителей F-35 и «почти 300 танков M1 Abrams», как указывается в пресс-релизе Белого дома.

При этом подчёркивается, что изначально, согласно договорённостям, заключённым в мае, предполагались «инвестиционные обязательства» Эр-Рияда на гораздо меньшую сумму в $600 млрд. Помимо продажи танков и истребителей, соглашение облегчает доступ американской оборонки к саудовским программам перевооружения и закрепляет за Вашингтоном статус основного партнёра королевства в сфере безопасности. По данным Axios, сделка сопровождается признанием Эр-Рияда в качестве основного союзника США, не входящего в НАТО.

В части танков речь идёт, по всей видимости, об экспортном варианте семейства M1A2, созданном на основе M1A2 SEP, которая сейчас используется армией США под обозначением SEPv3.

Abrams M1A2S саудовской армии:

Саудовская Аравия уже является одним из крупнейших эксплуатантов Abrams в мире: на вооружении страны находится ориентировочно 575 M1A2S Saudi Package, созданных путём модернизации более ранних корпусов M1A2 и M1A1. M1A2S сочетает в себе элементы программ M1A2 SEP и M1A1 AIM, в частности, они оснащены тепловизорами 2-го поколения, имеют усовершенствованную электронику башни и улучшенный климат-контроль, адаптированный к экстремальным условиям пустыни. При этом саудовские танки лишились американской брони из обедненного урана.

M60A3 саудовской армии:

Модификация SEPv3, которая, видимо, будет поставляться Эр-Рияду, предлагает более высокую электрическую мощность, улучшенные средства связи, канал управления снарядами с контролируемым подрывом, возможность применения кассетных боеприпасов и усовершенствованные инфракрасные сенсоры, увеличивающие дистанцию обнаружения противника.

Закупка новых танков позволит обеспечить замену парку M60A3 Patton (состоит ориентировочно из 650 машин, но фактически используется небольшое их количество), которым уже давно пора уходить на покой, и перейти на единую тяжёлую платформу. США же основательно заработают на поставках сотен Abrams: экспортные танки SEPv3 стоят около $24 млн за единицу.