Войти
ТАСС

Ростех: снаряды "Торнадо-С" гарантированно поражают неуязвимые для дронов цели

413
0
0
Работа расчетов РСЗО «Торнадо-С»
Работа расчетов РСЗО «Торнадо-С».
Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Управляемые боеприпасы ракетной системы залпового огня не менее точные, но несравнимо более мощные, пояснили в госкорпорации

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Управляемые боеприпасы "Торнадо-С" способны гарантированно уничтожать точечные цели противника, с которыми не могут справиться дроны-камикадзе. Об этом заявили ТАСС в Ростехе.

Российские военные блогеры показали в своих Telegram-каналах уничтожение переправы через реку, наведенной инженерными войсками ВСУ. Переезд через реку был создан с использованием тяжелого механизированного моста. Из видео следует, что сначала по переправе применили несколько FPV-дронов, однако они оставили в полотне моста лишь небольшие дыры, и переправа сохранила свою функциональность. Тем не менее объект ВСУ был успешно уничтожен точными ударами реактивной системы "Торнадо-С".

"Когда беспилотники-камикадзе не могут справиться с целью, в дело вступает не менее точный, но несравнимо более мощный боеприпас системы "Торнадо-С". 300-миллиметровый снаряд, выпущенный за десятки километров, попал точно в переправу, без какого-либо отклонения. В результате крепкий металлический блок моста, способный выдержать военную технику массой в 60 тонн, разлетелся на две части. Управляемые боеприпасы "Торнадо-С" в зоне СВО сегодня стали одним из высокоэффективных средств поражения точечных целей", - подчеркнули в госкорпорации "Ростех".

Там напомнили, что наряду с управляемыми и корректируемыми ракетами "Торнадо-С" предприятия Ростеха выпускают такие высокоточные средства поражения, как ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер", управляемые снаряды "Краснополь", универсальные ракеты "Вихрь" и "Изделия-305" и другие средства. Все они успешно применяются в зоне спецоперации, уничтожая различные цели противника. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Краснополь
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 09:25
  • 14
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 21.11 08:13
  • 11548
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 08:05
  • 4
Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?
  • 21.11 01:39
  • 1
ЕС обсудит новые санкции против теневого флота России (Bloomberg, США)
  • 21.11 01:22
  • 3
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 20.11 23:22
  • 0
Поскольку "авианосная" тема на затухает в обсуждении - опять о ней.
  • 20.11 20:34
  • 0
Что такое Украина и Запад/UK применительно к СВО, в "художественном разрезе" :)
  • 20.11 18:45
  • 6
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)