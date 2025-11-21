Войти
Politico: новый мирный план США по Украине ошеломил Запад

Nikoletta Stoyanova/ Getty Images
Nikoletta Stoyanova/ Getty Images.
Источник изображения: © Nikoletta Stoyanova/ Getty Images

Многие европейские и украинские политики стали опасаться, что Вашингтон может уступить требованиям Москвы, сообщила газета

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Украинские и европейские чиновники были ошеломлены, когда стало известно о существовании нового плана США по урегулированию на Украине. Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на источники.

По информации газеты, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф начал работать над новым планом урегулирования в конце октября после встречи со спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Майами.

Как утверждают источники Politico, у многих западных и украинских политиков эта новость вызвала опасения, что США могут уступить требованиям России.

Как заявила ранее в интервью ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не получала от США информации по официальным каналам насчет неких "соглашений" по Украине, о которых пишут СМИ.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос ТАСС заявил, что Москва и Вашингтон не прорабатывают никаких новаций в вопросе украинского урегулирования по сравнению с достигнутыми президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом договоренностями на Аляске. 

