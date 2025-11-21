ВВС Филиппин приняли на вооружение новую партию вертолетов S-70i "Блэк Хок"

ЦАМТО, 20 ноября. Командование ВВС Филиппин приняло на вооружение 5 новых вертолетов S-70i "Блэк Хок" производства польской компанией PZL Mielec.

В мероприятии, состоявшемся 14 ноября на авиабазе "Вильямор" в Пасай-Сити (район Манилы), принял участие командующий ВВС Филиппин генерал-лейтенант Артур Кордура.

Это четвертая партия S-70i, поставленная в рамках заключенного в 2022 году с польской компанией PZL Mielec контракта на поставку 32 вертолетов. Первые пять S-70i "Блэк Хок были доставлены в июне 2024 года, вторая пятерка – в декабре 2024 года, третья – в июле 2025 года.

Четвертая партия была доставлена на Филиппины 20 октября 2025 года. В период с 22 по 26 октября вертолеты прошли техническую инспекцию и приемку, проведенные Министерством обороны и командованием ВВС Филиппин.

Как отмечается, поставка очередной партии вертолетов S-70i "Блэк Хок" расширит возможности ВВС Филиппин в сфере оказания гуманитарной помощи и помощи при ликвидации последствий стихийных бедствий.

С учетом новой поставки на Филиппинах теперь находятся 35 вертолетов "Блэк Хок". Эксплуатация и обслуживание новых вертолетов будут осуществляться 205-м тактическим вертолетным крылом.

Ожидается, что оставшиеся вертолеты будут поставлены до конца 2026 года.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2019 года МО Филиппин заключило контракт на поставку 16 многоцелевых вертолетов S-70i "Блэк Хок" разработки компании Sikorsky в рамках межправительственного соглашения с Польшей. Стоимость продажи составила около 11,5 млрд. филипп. песо (241,462 млрд. долл.). Вертолеты были собраны на предприятии PZL Mielec и поставлены с ноября 2020 по декабрь 2021 года. Один из шести S-70i первой партии разбился 24 июня 2021 года во время ночных учений.

В феврале 2022 года МНО Филиппин подписало с PZL Mielec контракт на дополнительную закупку 32 вертолетов S-70i "Блэк Хок", логистическую поддержку и обучение персонала. Стоимость заказа оценивается в 31,75 млрд. филипп. песо (625 млн. долл.).

Таким образом, парк S-70i ВВС Филиппин возрастет до 47 ед. Вертолеты предназначены для перевозки войск и грузов, поддержки поисково-спасательных и гуманитарных операций на территории страны и региона.

Как первоначально предполагалось, вертолеты будут поставлены четырьмя партиями: 5 ед. – в 2023 году, 10 ед. – в 2024 году, 10 ед. – в 2025 году и 7 ед. – в 2026 году. Позднее график был несколько изменен.