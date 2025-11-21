Войти
Разработчик ZALA: комплексы "Ланцет" уничтожили свыше 500 танков ВСУ на СВО

Удар беспилотника "Ланцет" по танку ВСУ Leopard
Удар беспилотника "Ланцет" по танку ВСУ Leopard.
Источник изображения: © РИА Новости

В их числе более 60 танков НАТО: Abrams, Leopard 2, Challenger 2

ДУБАЙ, 20 ноября. /ТАСС/. Барражирующие боеприпасы разведывательно-ударного комплекса "Ланцет" уничтожили более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО: Abrams, Leopard 2, Challenger 2. Об этом сообщили ТАСС в компании-разработчике ZALA в преддверии международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025.

"По данным из открытых источников, за период проведения СВО нашими изделиями было поражено более 500 танков ВСУ, в том числе свыше 60 танков НАТО: американские Abrams, немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2, стоимость которых исчисляется миллионами долларов", - отметили в компании.

Кроме того, добавили в ZALA, на счету операторов "Ланцетов" - более 260 американских буксируемых гаубиц М777, свыше 100 самоходных гаубиц M109, более 60 польских самоходных артиллерийских установок AHS Krab, а также сотни единиц другой высокотехнологичной техники. Среди них и американские БМП Bradley, и РСЗО HIMARS, которые противник старается применять с максимально скрытых и удаленных позиций.

"По оценкам экспертов, общая стоимость военной техники ВСУ, уничтоженной комплексами ZALA "Ланцет" в ходе СВО, составляет от $4 млрд до $12 млрд. По данным военно-аналитического портала Lostarmour, с начала СВО барражирующими боеприпасами "Ланцет" поражено порядка 4 000 единиц техники и вооружений ВСУ", - сказали в компании. 

