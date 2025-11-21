Войти
РИА Новости

Северный флот получил два новых вертолета Ми-8МТВ-5М

425
0
0
Вертолет Ми-8МТВ
Вертолет Ми-8МТВ.
Источник изображения: © РИА Новости / Валентин Капустин

Северный флот получил два новых военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Северный флот получил два новых военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М, они прибыли в Арктику из Татарстана, сообщили в пресс-службе этого объединения.

"Два военно-транспортных вертолёта Ми-8МТВ-5М поступили на вооружение смешанного авиационного корпуса Северного флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи вертолётов выполнили перелёт из Республики Татарстан, они преодолели более 2,5 тысячи километров с дозаправками в Ивановской, Архангельской и Мурманской областях.

"Во время перебазирования с вертолётного завода техника показала себя отлично. Новая система автопилота значительно облегчает пилотирование, в том числе в ночное время. Благодаря мощным силовым установкам упростился запуск. Прогреть кабину и оборудование можно прямо сразу, не запуская двигателей, особенно у нас на севере это очень актуально", - сказал командир вертолёта Ми-8МТВ-5М Даниил.

Военно-транспортный вертолёт Ми-8МТВ-5М предназначен для перевозки десанта и грузов и для выполнения поисково-спасательных задач, а также огневой поддержки войск в дневное и ночное время суток. Такая версия вертолёта оснащена системой создания пассивных помех, позволяющих обеспечить защиту от поражения ракетами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Дания
Продукция
Ми-8
Ми-8МТ
Проекты
Арктика
СФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 09:25
  • 14
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 21.11 08:13
  • 11548
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 08:05
  • 4
Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?
  • 21.11 01:39
  • 1
ЕС обсудит новые санкции против теневого флота России (Bloomberg, США)
  • 21.11 01:22
  • 3
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 20.11 23:22
  • 0
Поскольку "авианосная" тема на затухает в обсуждении - опять о ней.
  • 20.11 20:34
  • 0
Что такое Украина и Запад/UK применительно к СВО, в "художественном разрезе" :)
  • 20.11 18:45
  • 6
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)