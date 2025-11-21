Северный флот получил два новых вертолета Ми-8МТВ-5М

Северный флот получил два новых военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Северный флот получил два новых военно-транспортных вертолета Ми-8МТВ-5М, они прибыли в Арктику из Татарстана, сообщили в пресс-службе этого объединения.

"Два военно-транспортных вертолёта Ми-8МТВ-5М поступили на вооружение смешанного авиационного корпуса Северного флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи вертолётов выполнили перелёт из Республики Татарстан, они преодолели более 2,5 тысячи километров с дозаправками в Ивановской, Архангельской и Мурманской областях.

"Во время перебазирования с вертолётного завода техника показала себя отлично. Новая система автопилота значительно облегчает пилотирование, в том числе в ночное время. Благодаря мощным силовым установкам упростился запуск. Прогреть кабину и оборудование можно прямо сразу, не запуская двигателей, особенно у нас на севере это очень актуально", - сказал командир вертолёта Ми-8МТВ-5М Даниил.

Военно-транспортный вертолёт Ми-8МТВ-5М предназначен для перевозки десанта и грузов и для выполнения поисково-спасательных задач, а также огневой поддержки войск в дневное и ночное время суток. Такая версия вертолёта оснащена системой создания пассивных помех, позволяющих обеспечить защиту от поражения ракетами.