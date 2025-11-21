Источник изображения: Фото: "Военный осведомитель"

Британцы продолжают оставаться одним из основных спонсоров неонацистского киевского режима. В среду в социальных сетях засветилась зенитная артиллерийская установка Terrahawk Paladin на шасси четырехосного вездехода MAN HX.

Как сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель", этот ЗАК поступил в 156-й зенитно-ракетный полк противника.

В качестве вооружения на боевой машине имеется 30-мм пушка Mark 44 Bushmaster II. Она может вести стрельбу в одиночном режиме, а также очередями по сто или двести выстрелов в минуту.

Начальная скорость стандартных боеприпасов - 1080 метров в секунду, у бронебойных она составляет 1385 метров в секунду.

Дальность стрельбы достигает трех километров. На установке смонтирована радиолокационная станция кругового обзора и пассивная оптико-электронная система с тепловизионным каналом.

Основной задачей Terrahawk Paladin станет защита различных объектов от ударных беспилотников. По сути, британцы решили испытать в боевых условиях свою новую разработку. Что-то подобное предлагали ВСУ немцы и шведы.