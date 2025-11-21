Войти
Вестник Мордовии

Новейший британский зенитно-артиллерийский комплекс передан ВСУ

428
0
0

Источник изображения: Фото: "Военный осведомитель"

Британцы продолжают оставаться одним из основных спонсоров неонацистского киевского режима. В среду в социальных сетях засветилась зенитная артиллерийская установка Terrahawk Paladin на шасси четырехосного вездехода MAN HX.

Как сообщает телеграм-канал "Военный осведомитель", этот ЗАК поступил в 156-й зенитно-ракетный полк противника.

В качестве вооружения на боевой машине имеется 30-мм пушка Mark 44 Bushmaster II. Она может вести стрельбу в одиночном режиме, а также очередями по сто или двести выстрелов в минуту.

Начальная скорость стандартных боеприпасов - 1080 метров в секунду, у бронебойных она составляет 1385 метров в секунду.

Дальность стрельбы достигает трех километров. На установке смонтирована радиолокационная станция кругового обзора и пассивная оптико-электронная система с тепловизионным каналом.

Основной задачей Terrahawk Paladin станет защита различных объектов от ударных беспилотников. По сути, британцы решили испытать в боевых условиях свою новую разработку. Что-то подобное предлагали ВСУ немцы и шведы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
MAN
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 09:25
  • 14
"Для прорыва островных цепей". Китай дал мощный ответ Пентагону
  • 21.11 08:13
  • 11548
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.11 08:05
  • 4
Новый план США по Украине: убрать последние препятствия на пути к прочному миру?
  • 21.11 01:39
  • 1
ЕС обсудит новые санкции против теневого флота России (Bloomberg, США)
  • 21.11 01:22
  • 3
Российская 9М333 стремительно настигла украинского «Батяра»
  • 20.11 23:22
  • 0
Поскольку "авианосная" тема на затухает в обсуждении - опять о ней.
  • 20.11 20:34
  • 0
Что такое Украина и Запад/UK применительно к СВО, в "художественном разрезе" :)
  • 20.11 18:45
  • 6
СМИ США: Китай строит новый авианосец, который станет первым атомным
  • 20.11 18:02
  • 1
Верой и правдой служить Отчизне
  • 20.11 07:21
  • 5
Искусственный интеллект - реальность, которую поздно отрицать
  • 19.11 23:10
  • 0
Комментарий к "США вынуждены продлить срок службы стареющих подлодок «Огайо»"
  • 19.11 20:29
  • 0
Комментарий к "В США заявили о «невидимости» американских субмарин старой российской техникой"
  • 19.11 18:34
  • 2
Италия заказала первые боевые машины пехоты KF41 Lynx
  • 19.11 17:57
  • 1
Россия испытала гиперзвуковую крылатую ракету "Циркон" в боевых условиях на Украине (Military Watch Magazine, США)
  • 19.11 17:51
  • 1
Россия нашла секретное оружие против украинских беспилотников (The National Interest, США)